沒全程錄影有瑕疵！法官撤銷小黃酒駕罰單9萬元

2019-04-02 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



陳姓男子去年開計程車行經南京東路、光復北路口時發生車禍，酒測值達0.21毫克，被裁罰9萬元、吊銷駕照並施以道路交通安全講習。他不服提起行政訴訟，台北地方法院認為，警方施行酒測時沒有全程錄影，舉發過程有瑕疵，判決撤銷罰單，可上訴。

陳男提告主張，去年4月上午服用感冒藥、感冒糖漿之後，駕駛計程車和公車發生擦撞，警方直覺雙方沒有喝酒，就詢問雙方是否要酒測，他因為公車司機要求而配合酒測，但忘記事前曾吃藥、喝感冒糖漿，且沒有用水漱口就直接酒測，酒測值達0.21毫克。另外，他是被公車撞擊，認為責任應歸於公車司機，他全家仰賴他開計程車維生，9萬元的罰單讓全家陷入困境，希望法院給予他繼續開車牟生的機會。

台北交通事件裁決所抗辯，陳男2017年5月曾酒駕，去年4月再度酒測值超標，認為裁罰並無違誤，請求法官駁回訴訟。