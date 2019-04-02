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不滿被拔主委 辜嚴倬雲與婦聯會合力告內政部

2019-04-02 18:14聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

婦聯會恐被黨產會認定為國民黨附隨組織之際，內政部撤換辜嚴倬雲主委身分，改選由「鴿派」前立委雷倩當選新主委。辜嚴倬雲和婦聯會不服，各別提告。台北高等行政法院今下午開庭，基於兩案事實相同，法官一併進行準備程序，婦聯會強調「勞軍捐款」是捐獻而非稅捐徵收，內政部的說法與事實完全不符，且侵害辜嚴倬雲名譽。

2017年12月22日，婦聯會決定不簽行政契約，時任內政部長葉俊榮宣布立即撤免辜嚴倬雲主委與葉金鳳副主委職務，且婦聯會文到10日內應改選。

辜嚴倬雲和婦聯會不服，各別提告救濟。辜嚴倬雲主張，內政部認為她妨害公益，因此依人民團體法第58條規定，撤免其主委職務，已侵害集會結社權及名譽權。

兩案今一併進行準備程序，婦聯會變更先位聲明為「訴願決定及原處分關於撤免辜嚴倬雲為婦聯會主委職務部分撤銷」。內政部委任律師翁國彥強調，當初機關命婦聯會限期改善，但對方僅提出2006年至2014年收支決算表、2015年財務決算書表，並未完整提供勞軍捐與婦聯會資產來源關聯性資料，且台北地院行政訴訟庭審理的警告案判決也提及婦聯會隱匿財報資料而未提出。

婦聯會委任律師團則反駁，內政部來函對於勞軍捐的內容空泛、不明確，因此無法提供完整資料；原處分認為爭議資產影響政黨不公平競爭，但此為黨產會依黨產條例賦予的職權，內政部已逾越自身職權，且調查僅限於被黨產會認定為附隨組織的團體，當時婦聯會尚未被認定，內政部於法及時間點均無據。

翁國彥說，「勞軍捐」這文字沒那麼難懂，現任主委雷倩都在法庭上講那麼清楚了，沒理由說不明確。婦聯會收取的資產來自全民，違反法治國原則，因此具有公益性，北院認為有重大影響，內政部可調取。若有發生民眾被團體內部侵占財產，會視情節用人民團體法作成適當處分。

婦聯會方則否認本案可適用人團法第58條，並沒侵占他人財產，且「勞軍捐款」是捐獻而非稅捐徵收，內政部的說法與事實完全不符，且侵害辜嚴倬雲名譽。

庭末，法官林麗真諭知將調閱北院警告判決及婦聯會遭認定為附隨組織相關案件卷證，兩案均改訂6月11日下午3點續行審理。

婦聯會內政部辜嚴倬雲
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