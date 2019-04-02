瑞雄製藥涉製造動物偽藥 楊姓負責人父子交保

2019-04-02 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市動物防疫保護處日前在歸仁區一養豬場進行例行性稽查時查獲疑似動物用偽藥，函送台南地檢署偵辦，台南地檢署昨天指揮警調前往高雄市瑞雄製藥等處搜索，傳訊7人到案，現場扣得治療豬下痢用等抗生素一批，經檢方訊後，楊姓負責人父子各具保80萬元、50萬元。

台南市動物防疫保護處指出，去年12月18日在歸仁區某養豬場進行例行性稽查時查獲疑似動物用偽藥，經送驗結果為未經核准擅自製造及販售的動物用偽藥，已違反動物用藥品管理法相關規定，今年2月22日函送臺灣台南地檢署民生專組偵辦。

檢察官黃慶瑋接獲台南市府告發瑞雄藥廠違反動物用藥品管理法案件，指揮檢察事務官、台南市調查處調查官、台南市刑事警察大隊、高雄市警局湖內分局等，會同台南、高雄兩地動物防疫保護處人員，分赴高雄藥廠等5處搜索，傳訊7人到案。現場扣得金黴素稀釋液98箱（每箱12瓶）、安莫西林懸浮稀釋液100cc裝21箱（每箱24瓶）等動物用偽藥及生產機具等物。

經檢察官訊問後，認瑞雄製藥有限公司負責人、廠長楊姓父子未經核准擅自製造金黴素稀釋液等偽藥，販賣給台南、高雄、嘉義地區等養豬戶，諭知楊姓負責人具保80萬元、廠長具保50萬元，楊姓業務員、及趙姓藥師各具保5萬元。