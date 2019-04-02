台北分署拍賣 國產車LIVINA只賣22萬

2019-04-02 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



行政執行署台北分署今天舉行「123聯合拍賣會」，包含LIVINA汽車、勞力士名表及位在政大二期重劃區等不動產，順利拍定，動產加不動產，合計共賣得2762萬2799元，成果豐碩。

台北分署為增加本次拍賣會的買氣，特別於正式開標前舉辦吉祥物「拍寶」玩偶抽獎活動，由分署長侯千姬親自抽出3位登記應買的幸運民眾，分別贈送「拍寶」玩偶1隻，在「拍寶」助威下，登記應買的民眾踴躍出價。

拍賣會場上，買氣最旺的是LIVINA汽車及3只勞力士名表，不僅全數賣出，LIVINA汽車讓多位識貨的應買人輪番喊價加碼多達75次後，以22萬6000元的高價拍定，競爭激烈，當拍賣官宣布拍定時，現場即響起如雷掌聲。

另外，多件飾品、手提包、CK Jeans太陽眼鏡、金龍牡丹高粱酒、AZZARO等廠牌香水、Moori Japan戰車行李箱及電子血壓計也獲民眾青睞，出價帶回；台北地檢署囑託變賣「超跑女神」林思吟刑案扣押之名牌服飾，也賣出CHANEL等名牌衣服14件、HERMES等名牌手環5副、萬用手冊1本及吊飾6件，動產拍賣拍定金額合計為120萬2800元。