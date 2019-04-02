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網紅辛尤里告女網友 法庭內嗆辣法庭外抓頭髮

2019-04-02 16:59聯合報 記者王聖藜╱即時報導

本名辛宜儒的網紅辛尤里控告女網友陳佳君在爆廢公社等臉書社團公然侮辱、加重誹謗，陳女被訴。台北地院今天開庭，辛尤里以證人身分出庭，陳女則一再以傲慢的態度面對審問，甚至當著法官的面摔卷證，一度被法警制止，法官林鈺珍容忍再三、掌握節奏，完成訴訟程序，訂本月16日宣判。

由於開庭時煙硝味極重，開庭結束後，陪伴辛尤里出庭的女性友人挺辛女，故意碰撞陳佳君的肩膀，2個女人在法庭川堂上互扯頭髮、叫囂，驚動多名法警上前制止，衝突持續約5分鐘，兩路人各自離開法院。

辛尤里指控，陳佳君在爆廢公社等臉書社團指辛尤里「實在搞不懂她怎麼做一個單親媽媽」、「整個人塑膠的也不知道在囂張什麼」、「她過去多破，現在多破」、「她連心都超級雙面」等，陳佳君被依公然侮辱、加重誹謗罪嫌起訴。

審理期間，辛尤里夏天出庭時，多次穿爆乳裝出庭，今天則穿套頭線衫現身。她說，陳佳君與她過去念大學的前黃姓男友認識，「但不知他們關係是什麼」，之後即在臉書上誹謗她；辛女強調，她並不是陳佳君指控的那種人。

陳佳君以被告身分戴墨鏡出庭，法官並未制止陳女戴墨鏡的行為，但陳女一會兒側座、一會兒插話，一會兒托腮，還不時發出「嗯哼、嗯哼」的聲響干擾法庭秩序，並對違法要件即在「三人以上」不特定媒介散布辱人、謗人訊息，挑戰法官的法律常識，強辯「非公開的怎麼算公然？」，一度在錄事提示卷證時將整本卷宗摔在桌子上。

除此之外，陳佳君另在法官准許她發言時說，「法律給妳們玩就好了」、「我能有什麼意見呢」、「我對台灣的法律能有什麼意見呢」，且不斷重覆、跳針；法官一再制止她情緒性發言，陳佳君卻又在獲得最後陳述的機會時說，「我罵人是事實」、「講的也是事實」，又補上一句「人破就是破」，終於惹怒法官。

陳佳君再辯，網路上有那麼多人都在罵辛尤里，「為何只有我一個被起訴？」法官林鈺珍則鄭重告訴陳佳君，「妳已經被檢察官起訴了，還要用這種態度嗎？」林鈺珍告訴陳女，陳女的犯後態度，將會做為本案宣判前的量刑參考。

陳佳君今天出庭一再對法官嗆聲。記者王聖藜/攝影
陳佳君今天出庭一再對法官嗆聲。記者王聖藜/攝影
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辛尤里今天穿高領套頭線衫出庭。記者王聖藜/攝影
辛尤里今天穿高領套頭線衫出庭。記者王聖藜/攝影
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爆廢公社公然侮辱網紅
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