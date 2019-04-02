桃檢關說疑雲 邱太三再發聲明：絕無介入個案

2019-04-02 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



邱太三。本報資料照片 分享 facebook 針對外傳介入前桃園地檢署檢察長彭坤業關說案者，包括前法務部長邱太三，邱太三今天下午發布聲明說，「本人為轉知陳情，絕無介入個案關說」，也已向台灣高檢署調查小組說明。

邱太三聲明指出：第一，本人為轉知陳情，絕無介入個案關說情事，本案係本人3月中旬收到陳情人申訴，認為公訴檢察官於本案認罪協商的進行，有違反刑事訴訟法第455-3條第二項規定，故本人即併同陳情人書面資料，依據人民陳情要點規定非屬權責機關者移轉給權責主管機關(桃園地檢署)逕處。

第二，本人坦蕩，早已主動向調查小組聯繫，表達願接受調查並說明事件經過，本案於3月23日見報後，由於對案情的相關描述與實際情況顯有落差，本人當時就主動向調查小組聯繫，表達願意接受調查，並清楚說明事件經過。

第三，本案轉知桃園地檢僅是希望避免外界對司法機關的不當揣測，陳情人指稱本案起訴後，公訴檢察官與當事人及其委任律師同意展開認罪協商程序，雙方多次在法庭或檢察官辦公室就本案認罪條件(罪刑、罰金、沒收)進行協商，在近4個月不斷溝通討論協商後，已就本案刑度、易科罰金折算標準、罰金總額及沒收等條件達成共識，唯幾天後，公訴檢察官卻片面且未告知具體理由的表示，將不在法院審理程序完成協商。

陳情人表示詫異與不解怎會有如此轉折，其後陸續有外界熱心人士向其表示，可能是「少做了一些事」，所以檢察官才反悔。陳情人認為本人熟悉司法檢察法制，故來請教諮詢法律問題癥結，其除表示認為檢察官違反刑訴協商規定，也告知外界對檢察官此做法的猜測與建議。本人認為這類不當揣測對司法機關形象顯有傷害，故轉知權責的桃園地檢署檢察長請其注意陳情人所陳述情形。

本人再次嚴正聲明，轉知陳情是依法作為，該陳情之訴求也是希望依照法律程序進行，絕無介入個案關說行為。