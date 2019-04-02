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僅因同事拒伸援手 男子持槌敲頭濺血判6月

2019-04-02 16:49聯合報 記者邵心杰╱即時報導

洪姓男子去年9月間，要求湯姓同事以堆高機協助布匹搬運遭拒而發生口角，當著廠長的面，持工作用的鐵槌，朝湯的左後肩及頭部敲擊，他見同事頭破血流，驚慌騎機車逃離被逮，檢方依殺人未遂罪嫌起訴，台南地院認洪見對方頭部流血，就沒有再攻擊且選擇在工廠作業時間動手，教訓意味濃厚，認他犯傷害罪嫌，處6月徒刑，可易科罰金。

檢方認為，洪可以預見持鐵鎚敲擊他人頭部，將致人於死，竟仍基於殺人之不確定故意，持工作時使用的鐵鎚，朝湯的頭部敲擊，幸經同事見狀上前制止洪，湯始倖免於死，洪顯具殺人的犯意而殺害湯未逐。檢方依殺人未遂提起公訴。

台南地院合議庭審酌，洪、 湯兩人並無私人恩怨，僅因湯拒絕以堆高機幫洪搬運布匹，顯不足以令洪萌生取人性命的動機。且依當時目擊的廠長的證述，洪敲擊湯後，頭部流血，洪就沒有再攻擊、自動停手，如有殺人的犯意，趁對方受傷無力反抗之際，當可續行殺害行為。

合議庭認為，若洪意在殺人，當會以隱密方式且選擇偏僻的地點下手，而不致選擇在工廠作業時間內，並在廠長面前公然為之，由此可見洪敲擊目的，教訓、傷害的意味濃厚。另依傷勢來看，除前額4公分撕裂傷外，僅左後肩部受有鈍挫傷。案發日9時45分到院，旋即同日11時出院返家休息，顯見湯傷勢不甚嚴重。

因此，院方難以認定洪有何殺人的犯意，應是基於傷害犯意而動手，所以變更起訴法條，改以傷害罪論處；認兩人是同事，湯身為堆高機駕駛，本應幫忙湯搬運布匹，卻任意拒絕，洪也僅因湯不想幫忙，心生怨懟，在白日工作場所，鐵槌攻擊湯，造成湯身體受傷，依智識、生活狀況及坦承犯行等情況，處有期徒刑6月，可上訴。

洪姓男子要求同事以堆高機協助布匹搬運遭拒，當著廠長的面，持鐵槌敲擊同事頭部，台南...
洪姓男子要求同事以堆高機協助布匹搬運遭拒，當著廠長的面，持鐵槌敲擊同事頭部，台南地院認洪教訓意味濃厚，依傷害罪處6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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殺人傷害罪
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