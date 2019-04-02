妙齡女抽脂身亡醫師遭判刑 最高法院今撤銷有罪判決

2019-04-02 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



28歲陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，遭慫恿抽脂當「活招牌」，術後陷入昏迷不治。台北地檢署查出參與手術的職員池岳龍竟沒醫師執照，依業務過失致死等罪起訴池及診所負責人林玉清。一、二審依違反醫師法非法執行醫療業務罪將兩人各判2年2月、2年徒刑，最高法院認為原審調查有不完備之處，今天撤銷原判決，發回更審。

陸女原先從事保險業，她2013年6月13日到位於北市敦化商圈還未開幕的微笑國際診所應徵，上班數日後遭慫恿抽脂當活廣告，麻醉動刀大範圍抽脂後，要接續胸部麻醉時，陸女竟全身躁動、吼叫、抽蓄、陷入昏迷，躺在病床上1個月多，隔月25日因腦缺氧併發肺炎，導致神經敗血性休克宣告不治。

檢方依據醫審會鑑定報告，認為林玉清未做好術前評估、急救措施不完備，死因與手術有因果關係，且參與手術的池岳龍竟不具醫師資格，認定2人涉有業務過失，依法起訴。

法院判決指出，池岳龍不具醫師資格，卻執行麻醉、抽脂、豐胸等核心醫療行為，診所也未設置進行大範圍麻醉手術時，必須具備的「生命徵象（血壓、心跳、呼吸、血氧等）監測儀器」與處理危及生命緊急狀況的「急救設備（甦醒球、喉頭鏡、氣管內管、急救藥物、電擊器等）」。

法院認定，陸女抽脂完出現不適症狀，客觀上已有危及生命狀況，但現場無急救設備，僅由池岳龍按摩腳部不明穴道、林玉清給予氧氣、糖水、輸液，最終才通知119，有延誤救治及設備欠缺的過失，一、二審依違反醫療法判池2年2月、林2年徒刑。

案件上訴，最高法院今天撤銷原判決，發回高院更審。最高法院認為，原判決沒有說明2人因哪項醫療步驟認定違反醫療常規，且只因診所設備不足就認定有過失，已有疑慮，另原審沒有釐清或說明診所的設備是否不能進行任何手術？

最高院指出，原審判決也沒有清楚說明2人醫療行為和陸女死亡的因果關係；另是否能以2人施以的急救行為無效，就得負過失責任？2人的急救行為有沒有增加陸女死亡的機率，且2人開始急救到報請送醫時間僅13分鐘，是否可以認定為延誤就醫？原判決沒有詳細解析和說明，有判決理由不備、事實未盡調查之虞，故撤銷發回更審。