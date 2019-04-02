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捲入關說？邱太三：陳情人誤會檢察官會收錢才處理

2019-04-02 16:42聯合報 記者王聖藜╱即時報導

前法務部長、現任國安會諮詢委員邱太三。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
前法務部長、現任國安會諮詢委員邱太三。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
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前法務部長、現任國安會諮詢委員邱太三被指捲入桃園地檢署前檢察長彭坤業關說疑雲，邱透過幕僚澄清說，他是接獲陳情，陳情人指「檢察官出爾反爾」、追問「難道檢察官要收錢嗎」，才認為有提醒彭注意案件發展的必要，將相關資料拿給彭參考，絕無介入檢察官職權行使。

幕僚說，邱太三是在上月下旬接獲一起逃漏稅案件的被告陳情，陳情人聲稱，原本以為和蒞庭公訴檢察官談好認罪協商程序，不過，檢察官卻出爾反爾，陳情人問邱「難道檢察官要收錢嗎」，由於邱擔任過法務部長領導檢察行政785天，認為陳情人的懷疑太離譜，才決定協助了解。

邱太三幕僚說，邱太三不認為現在的檢察官會收錢、辦事，於是找了彭坤業並遞交相關資料後，希望彭注意，「然後就從此沒有再過問此事」，至於彭坤業後來怎樣處理，邱不了解，直到發現媒體報導關說疑雲的新聞，才驚覺事件已經變質。

幕僚說，檢察長關說案爆發之後，外界出現多種版本，有人認為審查庭認罪協商程序冗長不符常理，甚至認為事涉辯護人背景強硬至檢察長也不得不從，「都是穿鑿附會之詞」，不過，既然法務部已責成台灣高檢署組調查小組查辦，對調查結果邱表示尊重。

司法官20期的彭坤業，是前法務部長羅瑩雪時期從法務部法制司司長調派新竹地檢署檢察長，及至政黨輪替，邱太三進行檢察長人事調整時，將彭平調桃園地檢署檢察長；關說疑雲上月爆發，法務部長蔡清祥先將彭調往台灣高檢署任主任檢察官，指派代理人選，讓彭靜候行政調查。

檢察官邱太三國安會
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