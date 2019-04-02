「扁手不抖了、舌頭也不抖了…」 中監：持續蒐證評估中

2019-04-02 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



國民黨立委參選人洪嘉鴻今天按鈴控告台中監獄典獄長邱鴻基涉嫌瀆職，指出前總統陳水扁涉嫌為立委補選助選、批韓國瑜出訪中國；洪還表示，扁「手不抖了、舌頭也不抖了」，思慮清楚，違反規定，邱鴻基卻視若未睹，「法務部要硬起來，廢止扁保外就醫」。

台中監獄發言人副典獄長戴明瑋表示，獄方密切注意扁的言行，每月派員查訪扁，並由高雄長庚台北馬偕醫療小組對扁的健康做專業評估，至於扁是否違反規定？獄方持續蒐證評估中。並稱本案已進入司法程序，靜候司法調查。

國民黨台中市中西東南區立委參選人洪嘉鴻，在市議員黃馨慧陪同下，上午到台中地檢署按鈴控告台中監獄典獄長邱鴻基涉嫌瀆職，由中檢內勤檢察官受理。

洪嘉鴻指出，因貪汙案件保外醫治的前總統陳水扁在臉書成立粉絲團，卻透過「新勇哥物語」阿扁踹共、評論政治時事，已經明顯違反保外醫治受刑人應遵守事項。

扁不得從事與治療無關的活動，及不能上台、不能演講、不能接受採訪及不可以談論政治等，但扁以臉書等各種方式試圖影響立委和總統選舉，這不算談論政治算什麼？

中監是主管機關，當發現扁違反相關規定，需要回監執行，就該報請法務部廢止扁的保外醫治許可，當典獄長不發動就沒有後續的准駁等流程，典獄長不依法執行嚴重失職。

洪嘉鴻指出，陳水扁為了輔選台南立委參選人郭國文，3月9日特別錄製影像語音直播公開力挺。3月26日也直播對韓國瑜進行政治批評。洪表示，典獄長邱鴻基從媒體報導後，明知陳水扁違反保外醫治「不得從事與治療顯然無關的活動」規定，邱竟然視若未睹，顯然有故意不執行刑罰之行為。

洪嘉鴻強調，阿扁「手不抖了、舌頭也不抖了」講話流利、思慮清晰，阿扁在外趴趴走，違反相關規定，希望法務部硬起來，廢止扁的保外就醫。

黃馨慧表示，扁到處趴趴走，違反相關規定，而台中監獄典獄長明知此事，卻無作為，看在一般民眾及其他受刑人，非常的不妥，希望領國家薪水的典獄長，依職權行事。