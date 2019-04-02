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勞退自提不自提? 領多領少? 一張圖解謎

公股董總陸續換人 為何馬政府留下來老臣剩「他」？

名嘴范立達「被辭職」 TVBS得賠236萬、提撥42萬勞退金

2019-04-02 14:49聯合報 記者王宏舜╱即時報導

名嘴范立達原任聯利媒體公司董事會法務室資深經理，但2015年3月公司以「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置」理由終止僱傭契約，范認為根本不是這樣子，公司也沒另外安置，提確認僱傭關係存在訴訟，並要求按月賠償至復職日。士林地院判聯利媒體應賠范14萬元、提撥2100元到他勞退金個人專戶，高等法院今判公司應再付222萬元本息，並再提繳42萬元至勞退專戶。

范立達主張，他從2005年4月7日起受僱於TVBS（聯利媒體），2007年5月升為董事會法務室資深經理，但2015年3月19日，TVBS以勞動基準法第11條第4款規定終止僱傭契約。范認為TVBS沒有業務性質變更而減少勞工必要之情，也沒斟酌有無其他適當工作可安置他，終止不合法。

范要求依僱傭契約、勞退條例規定確認僱傭關係存在，TVBS應給付2015年4月8日至同年月30日19萬2167元薪資，提繳6900元至勞退專戶，並自2015年5月起至復職日止，按月給薪25萬653元、按月提繳9000元至勞退專戶。

高院認為，TVBS組織改造後，法務室更名為法律事務部，不算業務性質變更，而且TVBS還聘了王子瑜來取代他，沒有減少勞工必要，認定TVBS片面解約不合法。

TVBS人力資源部經理與范立達洽談離職事宜時，王子瑜已預定報到並取代范，還說「是否拿一筆錢離職」，讓范只有接受，沒有拒絕餘地，這不是兩造合意終止勞動契約。

范立達2015年11月擔任歐銻銻公司負責人，歐銻銻與TVBS的經營有競爭關係，范在僱傭關係存續期間沒經TVBS同意，直接經營業務性質類似的公司，這也違反聘僱契約競業禁止約定。TVBS以范違反約定，今年3月6日終止契約，高院認為有理。

高院計算，從2015年3月20日起至2019年3月6日止， 僱傭關係仍存在，范得請求每月25萬653元月薪，扣除伙食津貼等，判他可獲賠236萬9928元，公司另須再提撥42萬勞退基金。

范立達(右一)原任聯利媒體公司董事會法務室資深經理，4年前遭非法解僱，高等法院判...
范立達(右一)原任聯利媒體公司董事會法務室資深經理，4年前遭非法解僱，高等法院判聯利媒體須賠償236萬9928元薪資，並再提撥42萬勞退基金至范的勞退專戶。圖／聯合報系資料照片
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