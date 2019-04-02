一周兩癡情女匯款給男友 連面都沒見過

2019-04-02 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市警方一周內接獲2次報案，一周內出現2名女客戶，在新興區民生一路上的「中國信託銀行」，都要匯款給未曾謀面的「男友」，但幸好銀行楊姓女經理得知後懷疑有詐，通報警方成功阻詐，讓員警稱讚楊堪稱是「最強阻詐守門員」。

新興警分局中正三路派出所昨天下午2時許，接獲民生一路的中國信託銀行通報，指一名臨櫃匯款女子疑似碰到詐騙集團，巡佐呂福祥、警員陳照方及宋柏慶立即趕往現場。

銀行楊姓經理向警方表示，從事服務業的嚴姓女子（37歲）疑似遭詐騙，欲臨櫃匯款新台幣4萬元到香港帳戶，經警方到場了解，嚴姓女子於網路上認識一名香港男網友，並於網路上發展為男女朋友。

男網友向嚴女示好想幫她購買名牌衣服，但需先匯款4萬元，不過嚴姓女子從未見過該名男網友，員警判斷嚴女遭遇網路愛情詐騙，在現場一再解說規勸，終於點醒嚴女，嚴女才驚覺自己差點掉進愛情詐騙的陷阱。

另外，銀行楊姓經理於上月25日發現另一民眾周女（59歲）疑似遭自稱美籍男子護照遭英國警方扣押，需周女匯款12萬元解救，楊經理直覺是騙局，通報警方到場成功阻詐。