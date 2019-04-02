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兒童節前夕救出受虐兒 全國唯一檢警婦幼平台建功

2019-04-02 13:53聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「感人！兒童節前夕救出受虐嬰兒」23歲的年輕媽媽和老公離婚，帶著和前夫所生的9個月大的嬰兒，與45歲黃姓男子同居，哭鬧時屢遭同居人施虐捏打，身上多處瘀青，被雲林縣社會局列為高風險家庭，上月間為小孩申請保護令，沒想到黃男竟帶著同居人和小孩逃跑，經雲林地檢署婦幼平台指揮追查，昨天順利救出孩童。

檢方說，才9月大的女童生母生產後不久，即和前夫離婚，並與45歲的黃男交往並同居，同居期間，若孩子哭鬧時，黃男經常動手虐打幼童，造成幼童臉和身上多處瘀青，經雲林縣府社會處社工發現後介入，並以縣府名義於今年2月，向雲林地方法院家事法庭聲請保護令獲准。

法院並於上月27日開庭審理是否核發保護令，黃男未出庭，但從同居人口中得知保護令，一旦發出，他將無法與她再同居，於是黃男連夜將母女帶離位於斗南鎮的租屋處，致母女與外界和家人失聯，社工察覺有異，又找不到母女下落，擔心幼童安全，上月29日通報全國第一個成立的雲林地檢署婦幼保護聯繫平台。

檢察官吳文城和李文潔馬上指揮雲林婦幼警察隊、斗南分局與社會處，掌握每一分秒的進度，兩位資深檢察官發現，黃男無業，幼童母親工作不穩，連房租都積欠數月，可見兩人身上的錢不多，也跑不遠，可能躲藏於旅館內，於是通令全縣警察，對各地旅社或汽車旅館全面搜尋。

終於昨天下午在斗六市某旅館房間，順利尋獲母女，確認幼童人身安全後交由社會處緊急安置，只是黃男趁機逃跑，專案小組已全面追捕中。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，雲林地檢署率先成立全國第一個「雲林地區婦幼保護聯繫平台」，目的在突破現有通報及處遇機制之不足，且透過檢察官主導，擴大橫向連結及分工，「司法及早介入」可加速救出受虐婦幼，減低遭不當受虐釀成死傷悲劇，該平台成立以來屢屢成功救出受虐兒童，甚至偵破虐殺兒童案，屢建奇功。

雲林地檢署成立的婦幼平台再次成功救出受虐兒童。記者蔡維斌／翻攝
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