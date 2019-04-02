親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

剛說過要戰到最後 NCC主委詹婷怡疑似「被請辭」

分屍你爸的「血債錢」？哈紹吉血案，沙烏地的秘密封口費

林知延改判拘役 二審認定GPS掌握不公開活動

2019-04-02 13:23中央社 台北2日電

新光金吳家長女吳欣盈指控前夫華南金林家長子林知延請業者裝GPS跟監，二審逆轉，林知延改判拘役20天。二審認定，GPS掌握吳欣盈的動向等資訊，當然屬於「不公開活動」。

這起案件源於，林知延與吳欣盈在民國100年結婚，後來傳出婚變；林知延被控為掌握吳欣盈行蹤，102年8月接受律師劉宗欣建議後，私下委託2名徵信業者跟監吳女，在林同意下，徵信業者暗中在吳座車加裝衛星定位系統（GPS），取得她行蹤，因此吃上妨害秘密官司。

一審法院認定，吳欣盈所使用的車輛是大永公司所管理、支配，吳會把每週行程提供給大永公司，再由公司派車，車輛非專供吳欣盈使用，且吳經司機告知，車輛有遭人裝GPS，但她在GPS被拆卸前，仍繼續搭乘車輛往赴行程，因此認定吳主觀上並沒有將自己行蹤隱匿起來不讓人知道的意思，不受隱私保護，而判林知延等4人無罪。

檢察官不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理，二審今天宣判，認定一審判決認事用法違誤，撤銷改判，林知延為共犯竊錄非公開活動罪，判拘役20天，得易科罰金、劉宗欣及2名徵信業者犯同罪，則判拘役20天至50天不等，得易科罰金。因一審判無罪，二審改判有罪，本件得上訴。

二審公布新聞資料指出，GPS定位追蹤器有定位追蹤、回傳及紀錄車輛行跡等功能，林知延等人長期且密集利用電磁紀錄蒐集及竊錄吳欣盈車子所在位置而掌握她的動向等資訊，當然屬於「不公開活動」，而非一審所認定的不屬於「不公開活動」。

二審指出，車輛雖是大永公司所有，但這車是吳欣盈專用，就算車輛登記使用人為租車公司、車行或公司，也不代表車輛登記使用人得對不屬於其生活領域的空間，進行全面而無限制的監控，且吳欣盈的行蹤仍受隱私保護，而且林知延等人的動機難認具有法律上正當理由，因此改判。

此外，林知延訴請與吳欣盈離婚案，二審台灣高等法院1月初認為，雙方婚姻已生重大破綻而難以維持，逆轉改判准予離婚。

新光金吳家長女吳欣盈指控前夫華南金林家長子林知延請業者裝GPS跟監，二審逆轉，林...
新光金吳家長女吳欣盈指控前夫華南金林家長子林知延請業者裝GPS跟監，二審逆轉，林知延改判拘役20天。二審認定，GPS掌握吳欣盈的動向等資訊，當然屬於「不公開活動」。聯合報記者王宏舜／攝影
分享

台灣高等法院離婚婚姻
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

為何「開放法律見解」請求評鑑法官行不通？

2019-04-02 12:51

婦人潑水趕野狗 竟害無辜騎士摔斷6根肋骨

2019-04-02 12:18

騎單車路口遭曳引車輾 資收男血肉模糊慘死

2019-04-02 13:51

影／陳水扁影片激怒韓粉 警方跟著精神緊繃

2019-04-02 14:26

南樹林火車站有色狼 妙齡女蒐證竟遭嗆「摸你又怎樣」

2019-04-02 14:15

一周兩癡情女匯款給男友 連面都沒見過

2019-04-02 13:55

兒童節前夕救出受虐兒 全國唯一檢警婦幼平台建功

2019-04-02 13:53

回收嬤撿「破雨衣」挨告 檢察官：誤認情有可原

2019-04-02 13:47

超商ATM遭偷空殼在河邊找到 百萬現金全空了

2019-04-02 13:46

百博集團涉吸金 總監等3幹部遭聲押禁見

2019-04-02 12:46

「全台最貴停車場」4/23將第三拍 底價破100億元

2019-04-02 12:31

涉裝GPS跟妻 華南林知延改判有罪

2019-04-02 11:59

陳菊子弟兵趙家寶棄保潛逃 警方發布查緝專刊

2019-04-02 11:59

郵局帳戶被用來詐財 「我也被騙」男子喊冤無罪

2019-04-02 11:34

華南王子偷裝GPS 法官：不是開車出門就沒隱私權

2019-04-02 11:33

立委參選人告典獄長瀆職 中監：靜待司法調查

2019-04-02 11:28

男持美工刀架脖喊「殺過人」 強盜6萬元遭起訴

2019-04-02 11:21

外籍男子持安全帽敲打車子 還推員警一把被法辦

2019-04-02 11:07

國道1號岡山路段3車追撞 交通壅塞

2019-04-02 10:48

一次裁決「重大瑕疵像寫在額頭上」法官兩輪投票認證

2019-04-02 10:14

獨／一次裁決有瑕疵 法官撤單 交通部續發原因是...

2019-04-02 10:07

裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」

2019-04-02 09:58

台南市營造商鋼筋建材遭竊！ 德高警鷹眼揪出竊賊

2019-04-02 09:00

曾是「龜山奇蹟」 5個貪汙罪 桃市前議員判20年

2019-04-02 00:35

「投資1千月領700」 八年級生當家 百博涉吸金遭搜索

2019-04-02 00:35

吃軟飯還當兒面強暴癌妻 高院判離：漠視人格尊嚴

2019-04-01 21:05

22次偷錢檢察官建議強制工作 法官：他沒偷成習慣

2019-04-01 18:50

物流配送員丟包不願理賠 主管冒名簽同意書吃官司

2019-04-01 15:42

車禍肇事者與被害人過失責任各半 肇事者還要賠877萬

2019-04-01 15:13

弱勢家庭債務滾利難償債 法扶助7成解套

2019-04-01 14:35

利息高債務愈滾愈大 他清債獲准終展笑顏

2019-04-01 14:32

徵信社職災怠速中毒身亡 判賠跟監員工百萬元

2019-04-01 14:06

轉彎不慎害婦命喪輪底 法官判過失駕駛1年徒刑

2019-04-01 13:46

校長擁賓士車偷電 檢方依職權不起訴

2019-04-01 12:16

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

影／百博集團吸金案 八年級女生是主力幹部

2019-04-01 20:38

綠營「龜山奇蹟」貪汙判20年 陳志謀：一定上訴！

2019-04-01 18:46

蔡英文曾讚「龜山奇蹟」 桃市前議員貪汙判20年

2019-04-01 17:15
看更多

熱門文章

刷存摺發現180萬進帳 全家狂歡後卻發現烏龍一場

2019-04-01 20:09

蔡英文曾讚「龜山奇蹟」 桃市前議員貪汙判20年

2019-04-01 17:15

「爬山達人」李昭元人間蒸發1年 50萬元懸賞尋人終成空

2019-04-01 16:59

內湖托嬰中心疑傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

2019-04-01 16:01

疑玩火釀災3人逃出 苗栗市民宅2樓房間付之一炬

2019-04-01 20:30

等待主人的模範生獎狀！女童被肇逃車撞重傷昏迷中

2019-04-01 19:43

車距不足遭罰！民眾無言：我又沒有尺 怎知多遠

2019-04-01 15:19

整個好市多都是我的伸展台！ 大媽腳踩商品自拍遭轟

2019-04-01 21:39

找到新屋小7店被偷的提款機 裡面百萬多元不見了

2019-04-01 21:53

喜宴8人僅包1800菜一上就打包 他嘆：台灣這麼不景氣？

2019-04-01 15:42

跨年晚會後性侵女友 竟因她與前男友在同處跨年

2019-04-01 22:27

po文感謝「蔡總統的救命藥」 女網友被批宣傳

2019-04-01 14:46

華南王子在新光公主座車裝GPS 無罪變拘役20日

2019-04-02 10:16

這不是愚人節！ 林聰明沙鍋魚頭老闆女兒與店員搶救客人

2019-04-01 21:51

33歲媽寶哭「拔牙後血流不止」 牙助一聽真相秒崩潰

2019-04-01 16:04

殺人隱姓埋名21年 最後竟敗在2段式左轉

2019-04-01 18:02

拆解報廢平台不慎漏油 海巡及時救援阻油汙入長濱港

2019-04-01 16:54

影／百博集團吸金案 八年級女生是主力幹部

2019-04-01 20:38

輕熟女堅信找到美國軍官真愛 母親還幫匯錢

2019-04-02 09:20

匝道口上演鬼之切入！休旅車駕駛神位移 害物流車急煞撞護欄

2019-04-02 11:09

那不是綠茶！她喝一口鹹味爆表 老公驚爆噁心真相

2019-04-01 16:58

北市托嬰中心男嬰嘴滲血猝死 警消初判趴睡窒息

2019-04-01 17:56

曾是「龜山奇蹟」 5個貪汙罪 桃市前議員判20年

2019-04-02 00:35

胖男白嫖還乾洗 得逞後竟敢再上門消費

2019-04-01 15:06

台北榮總火爐室驚傳火警 消防立即撲滅火勢不影響病房

2019-04-01 20:25

電影情節上演…大膽竊賊闖新竹縣府 空降偷超商

2019-04-02 00:35

華裔夫婦遺失行李 警10分鐘內高效率尋回

2019-04-01 23:31

陳菊子弟兵趙家寶棄保潛逃 警方發布查緝專刊

2019-04-02 11:59

射精在5歲女童臉上逼她喝尿 噁男竟扯自己是同性戀

2019-04-01 19:54

台北榮總動力大樓冒煙 北榮：已斷電派員搶修

2019-04-01 20:42

裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」

2019-04-02 09:58

吃軟飯還當兒面強暴癌妻 高院判離：漠視人格尊嚴

2019-04-01 21:05

國道1號岡山路段3車追撞 交通壅塞

2019-04-02 10:48

健身房瑜伽教室按摩變口交 妻子提告通姦不成

2019-04-01 14:33

綠營「龜山奇蹟」貪汙判20年 陳志謀：一定上訴！

2019-04-01 18:46

「投資1千月領700」 八年級生當家 百博涉吸金遭搜索

2019-04-02 00:35

射箭教練跨坐半裸女學生摸胸「解痠痛」 4女遭殃

2019-04-02 12:09

永和男子在家中遭人持刀攻擊又潑酸 重傷倒地送醫急救

2019-04-02 07:52

車禍肇事者與被害人過失責任各半 肇事者還要賠877萬

2019-04-01 15:13

北市托嬰中心男嬰送醫不治 死因待釐清

2019-04-01 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top