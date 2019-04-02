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百博集團涉吸金 總監等3幹部遭聲押禁見

2019-04-02 12:46聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

在臉書以投資虛擬百家樂博弈遊戲聞名的「百博集團」，誆稱只要投資一千元，保證月獲利七百元，涉嫌吸金詐騙；檢警調昨兵分12路搜索該集團總監余建宏住居所等地，帶回余男等9人，依違反銀行法與詐欺罪移送台北地檢署複訊，經漏夜偵訊後，檢方考量有串證之虞，依違反銀行法及詐欺等罪，將余建宏、陳嘉穗、吳承桓等3人聲押禁見；其餘6人分別以10萬至20萬元交保。

據調查，百博集團從2017年起迄今，透過臉書及Line群組招攬客戶，宣稱以投資百家樂博弈遊戲為主，每單位投資一千至卅五萬元不等，保證每月可獲利百分之六十至百分之七十，入會就能取得帳戶密碼，加碼投資越多，獲利越多。

會員依投資金額分四等級，投資卅五萬元為「鑽石級」、廿五萬元是「金牌級」、十五萬是「銀牌級」、一千至五萬是「銅牌級」；若再拉下線入會，每拉一人可再分百分之卅至四十紅利。

有投資人檢舉，指一開始投資一千元，每個月領七百元紅利，但去年百博稱改變投資模式，變成單筆金額要五萬元，投資報酬率降到百分之五十，去年四月過後一毛錢也領不到，余姓總監也不知去向。

調查發現，百博集團擔心大額匯款會被銀行通報，還透過幹部約投資人，在咖啡廳面交發紅利，沒留下任何憑證。

根據百博集團官網資料，集團會員人數近三萬五千人，實際投資人一萬六千多人，會員從南到北。

詐欺咖啡廳詐騙
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