色男上網約「舔弄」遭警釣出 加這兩字逆轉無罪

2019-04-02 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄潘姓男子去年4月涉嫌在「UT HOME網際空間」用暱稱「高雄- 找各取半套」，疑似貼文要找援交，警方假扮女網友釣出他後依法送辦。但高雄地院審理認為，「各取」並沒指出有對價關係，他與員警私訊時稱想找熟女，並非未成年，且他的文字都沒提及性器官，判全案無罪，可上訴。

起訴指出，潘姓男子去年4月13日晚間在家上網站「UT HOME網際空間」，以暱稱「高雄- 找各取半套」，留言「不知可以約你、純幫你安撫、舔弄、不插入、能約半」，網路巡邏的員警便假扮女網友「小琪」私訊他，得知身分後將潘移送法辦，檢方依以網路刊登引誘未成年做對價性交的訊息罪嫌、散布猥褻文字罪嫌起訴。

潘姓男子偵訊辯稱，他只是惡作劇的心態，沒有想要去履行，且UT網站有標示為成人網站、張貼警語，他跟別人談話也是用密語，也絕非要找兒童或未成年人。

法官審理時勘驗留言，當庭問潘姓男子何謂「各取」？他稱「各取所需的意思」、「有可能是金錢，也有可能是心靈上的慰藉」；承辦此案員警出庭證稱，潘當時私訊說想找「熟女」。法官認為，留言並沒透露有對價關係，潘也想找年長女性而非未成年，加上網站本身有未滿18歲不得進入的警語，不構成違反兒少性剝削防制條例。