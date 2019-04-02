「全台最貴停車場」4/23將第三拍 底價破100億元

2019-04-02 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



位於台北市信義計畫區、台北101對面的D3土地，有「全台最貴停車場」之稱，因前幸福人壽董事長鄧文聰掏空公司資產，被法院查封法拍，一、二拍均流標，原訂2月22日進行第三拍，但因有關係人未經合法送達通知，法院臨時公告停拍。台北地方法院指出，D3土地司法事務官已定於4月23日三拍，底價如同上次公告102億餘元。

D3土地位於信義路五段、台北101大樓正對面，面積共1550多坪，因土地目前租給其他業者做為停車場使用，每月租金45萬元，租賃期間至明年，故依法拍定後不點交，均有記載於拍賣公告中。

台北地方法院指出，D3土地除台北地院查封外，另高等法院、台北地檢署也登記禁止處分，塗銷前無法辦理所有權移轉登記；2月22日停拍之後，債權人新光銀行具狀表示，希望能續行拍賣，並且希望請高等法院、台北地檢署能再清楚函釋土地是否能移轉等訊息。經高院函覆，清楚說明若拍定後繳足價金，會依地院通知函請地政機關塗銷禁止處分登記，刑事扣押效力移轉至抵押物拍賣所得。

法院指出，債權人新光銀行2017年8月14日聲請強制執行，法院查封土地，首次鑑價金額為145億餘元，但富創建設公司認為價格太低，再次委請鑑價，但鑑定價格較第一次低，為128億餘元。法院為保障當事人權益，以首次鑑價金額再加成，以160億5800元萬為第一次拍賣底價，創下法拍市場新高，但首拍無人投標。

法院二拍時加註台北地檢署、高等法院的禁止處分事項，但因富創公司提前聲請事務官迴避，主張停止執行程序，在裁定尚未確定前，法院主動停拍；而聲請迴避案最高法院去年12月駁回確定，台北地院因此重啟拍賣程序。

台北地院認為，停拍後已事隔9個月，不動產行情恐有變動，二拍前發函詢問新光銀行、富創公司，對於拍賣價格的意見，新光銀行同意依法按首拍底價減價20%，而富創公司則未表示意見。法院今年1月25日以128億餘元為二拍底價，但仍流標。