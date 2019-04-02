北市托嬰中心男嬰疑趴睡致死 保母送辦

2019-04-02 12:57 中央社 台北2日電



北市內湖區康寧路的托嬰中心昨天驚傳有名11月大男嬰無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，不排除是趴睡窒息致死，警將廖姓保母依業務過失致死罪送辦，檢方今相驗遺體釐清死因。

北市警消昨天下午2時10分許獲報，指位於內湖區康寧路一段的托嬰中心有名男嬰突然無呼吸心跳，緊急派員到場協助，送三軍總醫院搶救，但院方於昨天下午3時30分許宣告不治。

由於11月大男嬰並無外傷，不排除是因趴睡窒息所致，警方已將負責照護的40歲廖姓保母依業務過失致死罪送辦，檢方今天進行相驗男嬰遺體，以釐清真正死因。