射箭教練跨坐半裸女學生摸胸「解痠痛」 4女遭殃

2019-04-02 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



在新北市的國中、小學擔任射箭隊教練的吳俊緻，2015年起利用「緩解選手肌肉痠痛」機會，把女學生帶至密閉空間，要求她們脫去上衣，還跨坐在女生膀胱處，從人魚線上推至乳房按摩。新北地院依對未滿十四歲之女子為猥褻等罪判吳1年6月徒刑，得易科罰金部分為2年8月徒刑。檢方和吳皆上訴，高等法院今駁回上訴。

吳俊緻從2011年起在新北市一所國民中小學擔任射箭隊教練，指導射箭隊隊員練習和出賽，受害的4名女子有的未滿14歲，或是14歲以上未滿16歲。

2016年6、7月間，吳以緩解肌肉痠痛為幌子，將當時15歲的女學生帶進「弓房」，稱要幫忙塗痠痛藥，要女學生脫去上衣和內衣。女學生依吩咐一會兒趴下，一會兒仰躺，這名女學生前後被摸了7次，從人魚線到酥胸都被摸透透。

2015年3 、4 月，吳也曾帶未滿14歲的女童到弓房，也是跨坐在女的的膀胱上按摩她胸部10分鐘，手部還滑過她乳頭。

原本是射箭運動場的「弓房」成了吳俊緻下手的好所在，另兩名少女與女童也同樣在弓房遭猥褻，滿足吳性慾。

吳俊緻辯稱，按摩是事實，但他按摩的部位是「胸大肌」，褪去外衣和內衣是因為要抹藥。