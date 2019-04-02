親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

射箭教練跨坐半裸女學生摸胸「解痠痛」 4女遭殃

2019-04-02 12:09聯合報 記者王宏舜╱即時報導

在新北市的國中、小學擔任射箭隊教練的吳俊緻，2015年起利用「緩解選手肌肉痠痛」機會，把女學生帶至密閉空間，要求她們脫去上衣，還跨坐在女生膀胱處，從人魚線上推至乳房按摩。新北地院依對未滿十四歲之女子為猥褻等罪判吳1年6月徒刑，得易科罰金部分為2年8月徒刑。檢方和吳皆上訴，高等法院今駁回上訴。

吳俊緻從2011年起在新北市一所國民中小學擔任射箭隊教練，指導射箭隊隊員練習和出賽，受害的4名女子有的未滿14歲，或是14歲以上未滿16歲。

2016年6、7月間，吳以緩解肌肉痠痛為幌子，將當時15歲的女學生帶進「弓房」，稱要幫忙塗痠痛藥，要女學生脫去上衣和內衣。女學生依吩咐一會兒趴下，一會兒仰躺，這名女學生前後被摸了7次，從人魚線到酥胸都被摸透透。

2015年3 、4 月，吳也曾帶未滿14歲的女童到弓房，也是跨坐在女的的膀胱上按摩她胸部10分鐘，手部還滑過她乳頭。

原本是射箭運動場的「弓房」成了吳俊緻下手的好所在，另兩名少女與女童也同樣在弓房遭猥褻，滿足吳性慾。

吳俊緻辯稱，按摩是事實，但他按摩的部位是「胸大肌」，褪去外衣和內衣是因為要抹藥。

高院調查，勾稽4名被害人證言和射箭隊女性教練證述、學校性別平等委員會調查報告，認為吳所辯不足採，認定對14歲以上未滿16歲女子為猥褻行為共犯10罪、未滿14歲女子為猥褻行為罪3罪，一審判決合適。

在國中、小學擔任射箭隊教練的吳俊緻利用訓練機會猥褻女學生，從她們的人魚線推至酥胸...
在國中、小學擔任射箭隊教練的吳俊緻利用訓練機會猥褻女學生，從她們的人魚線推至酥胸，被依對未滿十四歲之女子為猥褻等罪判吳1年6月徒刑，得易科罰金部分為2年8月徒刑。檢方和吳皆上訴，高等法院今駁回上訴。示意圖／ingimage授權
分享

猥褻
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

獨／一次裁決有瑕疵 法官撤單 交通部續發原因是...

2019-04-02 10:07

為何「開放法律見解」請求評鑑法官行不通？

2019-04-02 12:51

立委參選人告典獄長瀆職 中監：靜待司法調查

2019-04-02 11:28

百博集團涉吸金 總監等3幹部遭聲押禁見

2019-04-02 12:46

色男上網約「舔弄」遭警釣出 加這兩字逆轉無罪

2019-04-02 12:36

「全台最貴停車場」4/23將第三拍 底價破100億元

2019-04-02 12:31

婦人潑水趕野狗 竟害無辜騎士摔斷6根肋骨

2019-04-02 12:18

涉裝GPS跟妻 華南林知延改判有罪

2019-04-02 11:59

陳菊子弟兵趙家寶棄保潛逃 警方發布查緝專刊

2019-04-02 11:59

郵局帳戶被用來詐財 「我也被騙」男子喊冤無罪

2019-04-02 11:34

華南王子偷裝GPS 法官：不是開車出門就沒隱私權

2019-04-02 11:33

男持美工刀架脖喊「殺過人」 強盜6萬元遭起訴

2019-04-02 11:21

外籍男子持安全帽敲打車子 還推員警一把被法辦

2019-04-02 11:07

國道1號岡山路段3車追撞 交通壅塞

2019-04-02 10:48

一次裁決「重大瑕疵像寫在額頭上」法官兩輪投票認證

2019-04-02 10:14

裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」

2019-04-02 09:58

台南市營造商鋼筋建材遭竊！ 德高警鷹眼揪出竊賊

2019-04-02 09:00

曾是「龜山奇蹟」 5個貪汙罪 桃市前議員判20年

2019-04-02 00:35

「投資1千月領700」 八年級生當家 百博涉吸金遭搜索

2019-04-02 00:35

吃軟飯還當兒面強暴癌妻 高院判離：漠視人格尊嚴

2019-04-01 21:05

22次偷錢檢察官建議強制工作 法官：他沒偷成習慣

2019-04-01 18:50

物流配送員丟包不願理賠 主管冒名簽同意書吃官司

2019-04-01 15:42

車禍肇事者與被害人過失責任各半 肇事者還要賠877萬

2019-04-01 15:13

弱勢家庭債務滾利難償債 法扶助7成解套

2019-04-01 14:35

利息高債務愈滾愈大 他清債獲准終展笑顏

2019-04-01 14:32

徵信社職災怠速中毒身亡 判賠跟監員工百萬元

2019-04-01 14:06

轉彎不慎害婦命喪輪底 法官判過失駕駛1年徒刑

2019-04-01 13:46

校長擁賓士車偷電 檢方依職權不起訴

2019-04-01 12:16

弱勢家庭債務滾利難償債 法扶助解套

2019-04-01 08:26

父沉溺聲色欠債差點害子坐牢 兒女聲請免養法院判准

2019-04-01 08:26

毒奶粉壓垮父親麵包店 青年背債十年清債獲准展笑顏

2019-04-01 08:22

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

影／百博集團吸金案 八年級女生是主力幹部

2019-04-01 20:38

綠營「龜山奇蹟」貪汙判20年 陳志謀：一定上訴！

2019-04-01 18:46

蔡英文曾讚「龜山奇蹟」 桃市前議員貪汙判20年

2019-04-01 17:15

百博集團涉吸金 警調大搜索

2019-04-01 16:17
看更多

熱門文章

刷存摺發現180萬進帳 全家狂歡後卻發現烏龍一場

2019-04-01 20:09

蔡英文曾讚「龜山奇蹟」 桃市前議員貪汙判20年

2019-04-01 17:15

「爬山達人」李昭元人間蒸發1年 50萬元懸賞尋人終成空

2019-04-01 16:59

內湖托嬰中心疑傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

2019-04-01 16:01

疑玩火釀災3人逃出 苗栗市民宅2樓房間付之一炬

2019-04-01 20:30

等待主人的模範生獎狀！女童被肇逃車撞重傷昏迷中

2019-04-01 19:43

整個好市多都是我的伸展台！ 大媽腳踩商品自拍遭轟

2019-04-01 21:39

車距不足遭罰！民眾無言：我又沒有尺 怎知多遠

2019-04-01 15:19

休旅車巷弄左轉 疑二度輾過婦人 命危急救中

2019-04-01 13:12

找到新屋小7店被偷的提款機 裡面百萬多元不見了

2019-04-01 21:53

喜宴8人僅包1800菜一上就打包 他嘆：台灣這麼不景氣？

2019-04-01 15:42

跨年晚會後性侵女友 竟因她與前男友在同處跨年

2019-04-01 22:27

po文感謝「蔡總統的救命藥」 女網友被批宣傳

2019-04-01 14:46

這不是愚人節！ 林聰明沙鍋魚頭老闆女兒與店員搶救客人

2019-04-01 21:51

華南王子在新光公主座車裝GPS 無罪變拘役20日

2019-04-02 10:16

33歲媽寶哭「拔牙後血流不止」 牙助一聽真相秒崩潰

2019-04-01 16:04

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

2019-04-01 13:00

殺人隱姓埋名21年 最後竟敗在2段式左轉

2019-04-01 18:02

拆解報廢平台不慎漏油 海巡及時救援阻油汙入長濱港

2019-04-01 16:54

影／百博集團吸金案 八年級女生是主力幹部

2019-04-01 20:38

那不是綠茶！她喝一口鹹味爆表 老公驚爆噁心真相

2019-04-01 16:58

北市托嬰中心男嬰嘴滲血猝死 警消初判趴睡窒息

2019-04-01 17:56

輕熟女堅信找到美國軍官真愛 母親還幫匯錢

2019-04-02 09:20

曾是「龜山奇蹟」 5個貪汙罪 桃市前議員判20年

2019-04-02 00:35

胖男白嫖還乾洗 得逞後竟敢再上門消費

2019-04-01 15:06

台北榮總火爐室驚傳火警 消防立即撲滅火勢不影響病房

2019-04-01 20:25

女和2男上床再稱遭性侵 與母聯手索近2千萬敗訴

2019-04-01 14:07

電影情節上演…大膽竊賊闖新竹縣府 空降偷超商

2019-04-02 00:35

華裔夫婦遺失行李 警10分鐘內高效率尋回

2019-04-01 23:31

射精在5歲女童臉上逼她喝尿 噁男竟扯自己是同性戀

2019-04-01 19:54

【即時短評】縣府內超商也被偷 是竊賊大膽還是門禁螺絲鬆

2019-04-01 13:06

台北榮總動力大樓冒煙 北榮：已斷電派員搶修

2019-04-01 20:42

匝道口上演鬼之切入！休旅車駕駛神位移 害物流車急煞撞護欄

2019-04-02 11:09

吃軟飯還當兒面強暴癌妻 高院判離：漠視人格尊嚴

2019-04-01 21:05

健身房瑜伽教室按摩變口交 妻子提告通姦不成

2019-04-01 14:33

裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」

2019-04-02 09:58

按摩女送客說「擱再來」 男客被控強制性交判無罪

2019-04-01 13:51

北市頂尖高中爆發老師性侵學生 轄區警方未接獲報案

2019-04-01 13:07

綠營「龜山奇蹟」貪汙判20年 陳志謀：一定上訴！

2019-04-01 18:46

陳菊子弟兵趙家寶棄保潛逃 警方發布查緝專刊

2019-04-02 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top