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陳菊子弟兵趙家寶棄保潛逃 警方發布查緝專刊

2019-04-02 11:59聯合報 記者林保光╱即時報導

總統府秘書長陳菊子弟兵趙嘉寶涉貪汙案判刑11年定讞，事隔近5年仍棄保潛逃，行蹤成謎，卻曾透過臉書貼文，甚至曾有人發現他還「四處趴趴走」。刑事警察局已發布「重要緊急查緝專案」，通令各地警方捉拿趙嘉寶，各地警方也將查緝專刊列印出來，知會員警，希望能在短期內捉到他。

據瞭解，46歲的趙嘉寶早在陳菊任高雄市社會局長，就曾任陳菊的機要秘書，陳菊當選高雄市長以後，曾是室長室機要秘書，後來轉任當時的新聞處專門委員，被才視為陳菊的「子弟兵」、「愛將」，不過，2009年他支援世運基金會行銷公關部，負責「國內廣告案」招標，兼任評審委員，卻以新聞局要辦活動的名義，向廠商收賄180萬元。

趙嘉寶2011年經高雄地方法院依貪汙等罪，判刑19年，他一再上訴後，2014年最高法院駁回他的上訴定讞，所涉貪汙等罪，合併應執行刑11年，高雄地檢署通知他到案執行，但他未到案，2015年6月雄檢對他發布通緝。

去年10月曾有人稱說曾看到他和某立委助理，在高雄市前金區某海產店用餐，而且還在臉書貼文、貼照片，高雄市警方雖多次到他可能出現的地方找人，高雄檢警也成立專責小組捉拿他，但近半年仍無斬獲。

高雄市刑警大隊報向刑事警察局，對趙嘉寶發布查緝專刊，刑事局已在3月21日在官網中的「重要緊急查緝專案 」，將他列入查緝對象，高雄市警方因有不少員警 還不認得趙，今天已要求各單位列印趙嘉寶的「緊急查緝資訊」，要員警全面查緝趙嘉寶到案。

高雄市專責員警表示，員警不定時到趙嘉寶以前住的地方查詢過，但都無功而返，而且，如果有人藏匿趙嘉寶，因所涉藏匿人犯罪不是重罪，除非檢方指揮，否則警方無法調相關通聯或監聽，讓員警至今無法使得上力，只能守株待兔。

刑事局已在官網將趙嘉寶（左）列入「重要緊急查緝專案」對象。記者林保光／翻攝自刑事...
刑事局已在官網將趙嘉寶（左）列入「重要緊急查緝專案」對象。記者林保光／翻攝自刑事局官網
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高雄市警方今天列印出趙嘉寶的查緝專刊，張貼各單位要捉拿他。記者林保光／攝影
高雄市警方今天列印出趙嘉寶的查緝專刊，張貼各單位要捉拿他。記者林保光／攝影
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高雄市陳菊貪汙
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