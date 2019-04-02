郵局帳戶被用來詐財 「我也被騙」男子喊冤無罪

2019-04-02 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



黃姓男子去年4月間因有資金需求，在網站上留下基本資料後，有人透過line聯絡，要求他提供帳戶資料，並依指示將郵局及銀行存摺、提款卡及密碼寄給對方，而遭詐騙集團使用，被害人陸續將21萬多元匯入其郵局帳戶，被害人報警處理，「我也被騙」黃喊冤絕對沒有幫助詐騙集團騙錢，台南地院合議庭認證據不足，判黃無罪，可上訴。

被害人指出，去年4月12日上午，有人假裝是他的朋友，在電話中騙他極需用錢，向他借錢，不疑有他，中午匯款16萬元到郵局帳戶內；隔天上午，對方再度假裝朋友打電話給他，再度匯款5萬6千元到該帳戶。他愈想愈不對勁，經求證後，發現受騙，報警處理。

檢警循線找到黃，認他能夠事先想到詐騙集團經常利用人頭帳戶、提款卡、密碼轉帳的方式，可能被作為不法用途，涉幫助詐欺取財罪和洗錢罪， 檢方提起公訴。

黃喊冤，當時因有資金需求，在一網站上留下基本資料，後來有人透過line聯絡他，詢問相關內容後，就要求提供帳戶資料，依指示，在超商將郵局及銀行兩帳戶給對方。他說，寄出帳戶之後，才意識到這可能是詐騙集團騙取帳戶的方法。他承認有未加查證的過失，但他絕對沒有幫助詐騙集團騙錢或洗錢。

合議庭調閱把帳戶資料寄給同一暱稱「金主自營誠信經營」，其中有4件起訴或聲請以簡判決（其中1件無罪 ），絕大部分12件由檢察官為不起訴處分。