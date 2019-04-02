華南王子偷裝GPS 法官：不是開車出門就沒隱私權

2019-04-02 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害秘密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，台北地院審理認為，林取得老婆的行程資訊，都是公開性質，判無罪。但高等法院判決逆轉，林、劉都因竊錄非公開活動罪，改處拘役20日。

高院指出，車輛使用人行駛在道路或公共場域，別人雖看得到，但私密領域自主，如在公共場域受到干擾，而超出可容忍範圍，干擾行為仍有加以限制必要，以保不受他人持續追蹤、侵擾的私人活動，這是「獨處權利」。

如果汽車駕駛人沒以特別方式引起他人注視，也不是公眾人物或基於公益事由，有行蹤讓眾人週知必要，主觀上即不想公開個人行蹤，更不願經GPS紀錄車輛的動態、狀態。

高院認為林知延等人裝設的定位追蹤器既有定位追蹤、回傳和紀錄車輛行跡功能，長期且密集利用電磁紀錄蒐集、竊錄吳車所在位置的定位資訊，進而掌握使吳欣盈的動向等，涉刑法「他人非公開活動」。

高院認為，雖然吳欣盈的座車為大永公司所有，但用的人是她，就算林知延假日偶有搭乘，也是駕駛輪休之故，況且各大企業負責人、經理人所搭乘使用的車輛，多以公司名義購買或使用租賃車，或者長期租用計程車。林知延委由徵信業者裝設GPS，雖然林自己也搭過這輛車，但這是他同意放棄隱私權，不非代表吳欣盈對搭車無隱私權期待。

吳稱裝設定位追蹤器目的是因對婚姻產生危機，才找徵信業者跟監，高院認為這動機在法律上不算是正當理由。