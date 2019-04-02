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華南王子偷裝GPS 法官：不是開車出門就沒隱私權

2019-04-02 11:33聯合報 記者王宏舜╱即時報導

華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝GPS衛星定位器跟蹤，檢方依妨害秘密罪起訴林與律師劉宗欣、二名徵信社業者，台北地院審理認為，林取得老婆的行程資訊，都是公開性質，判無罪。但高等法院判決逆轉，林、劉都因竊錄非公開活動罪，改處拘役20日。

高院指出，車輛使用人行駛在道路或公共場域，別人雖看得到，但私密領域自主，如在公共場域受到干擾，而超出可容忍範圍，干擾行為仍有加以限制必要，以保不受他人持續追蹤、侵擾的私人活動，這是「獨處權利」。

如果汽車駕駛人沒以特別方式引起他人注視，也不是公眾人物或基於公益事由，有行蹤讓眾人週知必要，主觀上即不想公開個人行蹤，更不願經GPS紀錄車輛的動態、狀態。

高院認為林知延等人裝設的定位追蹤器既有定位追蹤、回傳和紀錄車輛行跡功能，長期且密集利用電磁紀錄蒐集、竊錄吳車所在位置的定位資訊，進而掌握使吳欣盈的動向等，涉刑法「他人非公開活動」。

高院認為，雖然吳欣盈的座車為大永公司所有，但用的人是她，就算林知延假日偶有搭乘，也是駕駛輪休之故，況且各大企業負責人、經理人所搭乘使用的車輛，多以公司名義購買或使用租賃車，或者長期租用計程車。林知延委由徵信業者裝設GPS，雖然林自己也搭過這輛車，但這是他同意放棄隱私權，不非代表吳欣盈對搭車無隱私權期待。

吳稱裝設定位追蹤器目的是因對婚姻產生危機，才找徵信業者跟監，高院認為這動機在法律上不算是正當理由。

本案的徵信業者林珮瑜、李榮全也吃上妨害秘密罪，林女被判拘役50日，李拘役30日。劉宗欣以每週18萬元代價請徵信業者跟監，並簽保密協議。

圖為華南銀行董事長林明成長子林知延與新光金控董事長吳東進長女吳欣盈，2011年結...
圖為華南銀行董事長林明成長子林知延與新光金控董事長吳東進長女吳欣盈，2011年結婚時發給媒體的照片。報系資料照／華南銀行提供
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