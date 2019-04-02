立委參選人告典獄長瀆職 中監:靜待司法調查

2019-04-02 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市中西東南區立委參選人洪嘉鴻，針對前總統陳水扁透過「新勇哥物語」評論政治時事，指出扁手不抖了，思慮清楚，為立委補選助選、批評韓國瑜，明顯違反「不得從事與治療顯然無關的活動」，而台中監獄典長施鴻基卻視若未睹，控告施涉嫌瀆職，洪強調法務部要硬起來，廢止扁保外就醫。

台中監獄發言人副典獄長戴明瑋表示， 獄方密切注意扁的言行，每月派員查訪扁，並由高雄長庚台北馬偕醫療小組對扁的健康做專業評估，至於扁是否違反四不規定？獄方納入評估研議後再呈報。並稱本案已進入司法程序，靜候司法調查。 洪嘉鴻今天上午，在市議員黃馨慧陪同下，到台中地檢署按鈴控告台中監獄典獄長邱鴻基涉嫌瀆職，由中檢內勤檢察官受理。

洪嘉鴻指出，因貪污案件保外醫治的前總統陳水扁在臉書成立粉絲團，透過「新勇哥物語」阿扁踹共、評論政治時事，已經明顯違反保外醫治受刑人應遵守事項。

洪嘉鴻說，陳水扁為了輔選台南立委參選人郭國文，3月9日特別錄製影像語音直播公開力挺。3月26日也直播對韓國瑋進行政治批評。洪表示典獄長邱鴻基從媒體報導後，明知陳水扁違反保外醫治「不得從事與治療顯然無關的活動」規定，邱竟然視若未睹，顯然有故意不執行刑罰之行為。