男持美工刀架脖喊「殺過人」 強盜6萬元遭起訴

2019-04-02 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名郭姓男子去年12月間在文山區某企業社內，手拿美工刀架住蘇姓員工脖子並恫稱：「我曾殺過人，把錢全部拿出來！」再割斷腰包、揮舞刀成傷並盜走6萬元現金，遭拘提到案。台北地檢署查出，郭另涉賣帳戶、偷手機及電線等行為，日前依強盜等5罪將他起訴，考量犯意各別，行為互殊，請求法院分論併罰，

檢方調查，郭姓男子去年8月7日前的某日，把個人郵局帳戶賣給詐騙集團，讓集團成員成功領取5萬元。9月6日9點11分，他在新店區一間電動工具行內，趁著張姓男子不注意之際，竊取放在工具箱內的HTC手機，得手後騎機車離去。

檢方查出，郭偷手機當天上午9點多，他打給水電材料行訂購一批價值1萬8200元的電線，並請店家將貨物載至新店某社區工務所請款，再趁駕駛請款之際，偷走貨車上的電線。待駕駛被工務所告知沒人訂購電線後，返回車上才發現貨物已不翼而飛。

郭再於9月8日下午5點25分，在新店區寶慶街一間商店內，偷走SONY Z5手機，騎車長揚而去。最後，去年12月11日中午12點41分在文山區某企業社內，手拿美工刀架住蘇姓員工脖子並恫稱：「我曾殺過人，把錢全部拿出來！」再割斷蘇的腰包。蘇見狀欲反抗，郭便揮舞美工刀傷及蘇的頸部、手指，強取內含6萬元現金的腰包。

檢方認定，郭提供詐騙集團帳戶的行為，同時觸犯幫助詐欺罪及違反洗錢防制法、洗錢罪等，從一重以洗錢罪論處；他涉犯普通竊盜罪及攜帶兇器強盜罪嫌等共5罪，犯意各別，行為互殊，請求法院分論併罰，並依法宣告沒收犯罪所得及美工刀。