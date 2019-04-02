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國道1號岡山路段3車追撞 交通壅塞

2019-04-02 10:48聯合報 記者林保光╱即時報導

國道1號高雄岡山北上路段今天上午發生3輛轎車車禍，未造成傷亡，但是北上交通壅塞，行車速度緩慢，還出現定點不動狀況，車流回堵近7公里，國道警方正紓解交通當中。

據國道第五警察大隊表示，今天上午9點35分，國道1號北上344.7公里處，過岡山地磅站，有3輛轎車發生追撞車禍，由於今天北上車輛多，才造成交通壅塞。

據民眾反映，車禍發生時，3車都沒人傷亡，不過車流因而回堵到北上352公里，在上午10點，北上351公里處還曾定點不動。警方在上午10點10分左右，已排除車禍，目前紓解車流中。

國道1號岡山北上路今天上午發生3車車禍，造成交通壅塞。記者林保光／翻攝
國道1號岡山北上路今天上午發生3車車禍，造成交通壅塞。記者林保光／翻攝
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國道1號岡山北上路今天上午發生3車車禍，造成交通回堵7公里，在近楠梓路段出現定點...
國道1號岡山北上路今天上午發生3車車禍，造成交通回堵7公里，在近楠梓路段出現定點不動狀況。記者林保光／翻攝
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國道車禍岡山
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