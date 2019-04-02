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一次裁決「重大瑕疵像寫在額頭上」法官兩輪投票認證

2019-04-02 10:14聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

交通部「一次裁決」的爭議，早在2015年由高等行政法院召開的座談會就有討論，正反意見都有法官提出，兩輪投票後，以認定一次裁決違反行政程序法的票數勝出，當時大會的決議認定交通部一次裁決、一次送達的行政程序有重大瑕疵，該裁決書的附帶條件處罰屬於無效的處分，當時大會決議就指出，一次裁決的重大瑕疵，「像寫在額頭上」，任何人一望就知。

台中地院行政庭長楊文廣表示，高等法院及高等行政法院每年11月間，都會針對法官實務上審理的爭議性案件，召開大會討論，針對實體法、程序法等不同範疇，找來各級法院庭長、代表、學者與會討論，形成共識，若討論經投票後，票數有明顯差異的，會形成決議，雖然該決議不具法律「拘束力」，但對法官在審理到類似爭議案件時，有參考意見「影響力」。

高等行政法院及地方法院行政訴訟庭在2015年舉辦的法律座談會，有針對交通部一次裁決的爭議，提案討論；認定合法的論點是一次裁罰在附帶條件依序發生吊扣期間加倍、吊銷駕照等處分，性質上是行政程序法第93條規定容許做成的附條件行政處分，該處分因受處分人未履行繳送義務，所為依次加重處分的終局決定，不屬不具效力的預告行為，無須再製作裁決書送達。

認定違法的論點是，一次裁決的3個行政罰處分的構成要件不同，實現構成要件的時間點也不同，裁決機關不能以法律構成要件尚未實現前，就在裁決書增列兩個加重處罰的附帶條件，裁決機關不得在行政罰的法律構成要件尚未實現下，就預先做成裁罰性的處分。

大會在兩輪投票時，不論是地方法院行政庭或是高等行政法院的法官代表，都以一次裁罰違法的票數明顯勝出，最後大會做出決議，認定一次裁決嚴重違反憲法法治國的明確性原則，以及行政程序法規定，認定一次裁決屬重大瑕疵，該裁決書的處罰主文第二欄屬於無效的處分。

交通部的一次裁決屢屢被法院認定有重大瑕疵，過去也曾在司法院舉辦的法律座談會中，提...
交通部的一次裁決屢屢被法院認定有重大瑕疵，過去也曾在司法院舉辦的法律座談會中，提案討論，圖中為台中市交通事件裁決處。記者陳宏睿／攝影
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