獨／一次裁決有瑕疵 法官撤單 交通部續發原因是...

2019-04-02 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



交通部「一次裁決、一次送達」被法院認定具有重大行政瑕疵，撤銷罰單的案例不斷，但交通部迄今未有因應，各地裁決機關仍「明知故犯」，據查，去年台中市交通事件裁決處，開出的違法裁決書共有兩萬餘件，占去年總寄發的裁決書的十分之一，但只有4位駕駛人提出行政訴訟且獲撤銷罰單，裁決機關內部人士透露，既然多數人都按規定繳納駕照、配合開罰，被認定有瑕疵的一次裁決書是否有因應措施，「並不急迫」

據調查，台中市交通事件裁決處去年共寄出近25萬件的裁決書，其中「一次裁決」占總數的十分之一，而每年花費在寄送裁決書的總預算為1000萬元，若要配合法院見解，將裁決書分次合法送達，估計需要再額外增加200多萬的成本，在目前各縣市政府都在撙節預算的前提，裁決處難有理由向市府要求增列五分之一的預算。

「不急」裁決處內部人士表示，雖然裁決書被法院認定是有行政瑕疵而撤銷罰單的案例，但其實都被交通部列為「個案」未積極處理的原因是「贏的人少」，去年2萬的4000餘件的一次裁決書，只有428人沒有繳回駕照，被註銷駕照，最後鬧上法院打贏行政訴訟獲法院判撤銷罰單，只有4件。

裁決處內部人士表示，如果台中市有兩萬多人都拿著裁決書去打行政訴訟，狀況就不一樣了，不過就目前看來，在交通部尚未做出統一的裁示之前，「按兵不動」是最經濟的解決方案。