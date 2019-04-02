裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」

2019-04-02 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



交通部在1990年為簡化裁決機關的行政作業程序與成本，實施「一次裁決」寄發裁決書，但該一次裁決書內，除了原裁罰外，還附帶了未在期限內繳回駕照的加倍處分、吊銷駕照兩個「易處處分」，近年來各地法官已認定該易處處分只有「提醒效果」，仍需分次合法送達，若民眾因此而被吊照開罰，則可依法撤銷罰單，全台都有撤銷案例，台中地院行政庭近3年來更是「來一件、撤一件」，台中市交通事件裁決處表示，交通部已朝修法方向研議。

根據司法院法學資料檢索系統，2017年迄今，台中地院行政庭有關一次裁決書的「易處處分」判決有7件，7件都因駕駛人未依裁決書的裁決主文二的規定，在時限內未繳回駕照，而被吊銷駕照，不過駕駛人打行政訴訟後，都被法官認定一次裁決書上的裁決主文二的「易處處分」是負擔處分，不得附條件，因此不生法律效力，可撤銷罰單，7件都獲得撤銷罰單。

以今年1月台中地院行政庭的判決為例，劉姓男子因交通違規被記滿6點後，台中市交通裁決處依《道交條例》規定，寄出一次裁決書，裁決主文一處罰劉吊扣駕照1個月，並繳回駕照，裁決主文二則是附帶兩個時限，若劉未繳回駕照，則依序發生吊扣駕照2個月及吊銷駕照的行政處分。

台中地院行政庭長楊文廣表示，一次裁決書上的裁決主文一是一個行政處分，有合法送達，沒有疑義，但裁決主文二是兩個附帶條件的行政處分，也需分次合法送達，若無合法送達，該裁決主文二並不生法律效力，只有「提醒」的效果。

台中市交通事件裁決處表示，全台裁決機關現行寄發的「一次裁決」裁決書，都是來自交通部的第三代公路監理電腦裁罰系統，統一格式寄出，從1990年開始，一次裁決書的格式就沒有修改過，該判決書起初未引發爭議，但後來法律觀念提升，行政程序法、行政罰法陸續在2001年、2006年陸續施行後，各地才陸續出現爭議。