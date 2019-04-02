裁決書有重大瑕疵可銷單 台中地院「來一件撤一件」
交通部在1990年為簡化裁決機關的行政作業程序與成本，實施「一次裁決」寄發裁決書，但該一次裁決書內，除了原裁罰外，還附帶了未在期限內繳回駕照的加倍處分、吊銷駕照兩個「易處處分」，近年來各地法官已認定該易處處分只有「提醒效果」，仍需分次合法送達，若民眾因此而被吊照開罰，則可依法撤銷罰單，全台都有撤銷案例，台中地院行政庭近3年來更是「來一件、撤一件」，台中市交通事件裁決處表示，交通部已朝修法方向研議。
根據司法院法學資料檢索系統，2017年迄今，台中地院行政庭有關一次裁決書的「易處處分」判決有7件，7件都因駕駛人未依裁決書的裁決主文二的規定，在時限內未繳回駕照，而被吊銷駕照，不過駕駛人打行政訴訟後，都被法官認定一次裁決書上的裁決主文二的「易處處分」是負擔處分，不得附條件，因此不生法律效力，可撤銷罰單，7件都獲得撤銷罰單。
以今年1月台中地院行政庭的判決為例，劉姓男子因交通違規被記滿6點後，台中市交通裁決處依《道交條例》規定，寄出一次裁決書，裁決主文一處罰劉吊扣駕照1個月，並繳回駕照，裁決主文二則是附帶兩個時限，若劉未繳回駕照，則依序發生吊扣駕照2個月及吊銷駕照的行政處分。
台中地院行政庭長楊文廣表示，一次裁決書上的裁決主文一是一個行政處分，有合法送達，沒有疑義，但裁決主文二是兩個附帶條件的行政處分，也需分次合法送達，若無合法送達，該裁決主文二並不生法律效力，只有「提醒」的效果。
台中市交通事件裁決處表示，全台裁決機關現行寄發的「一次裁決」裁決書，都是來自交通部的第三代公路監理電腦裁罰系統，統一格式寄出，從1990年開始，一次裁決書的格式就沒有修改過，該判決書起初未引發爭議，但後來法律觀念提升，行政程序法、行政罰法陸續在2001年、2006年陸續施行後，各地才陸續出現爭議。
「交通部尚未做出統一裁示」台中市交通事件裁決處說，各地裁決機關早已發現一次裁決書有被法官認定不生法律效力的問題，去年也曾在全台監理機關會議時，提案討論，目前交通部也在研議，將朝修法方向著手，解決爭議。
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