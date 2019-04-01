吃軟飯還當兒面強暴癌妻 高院判離：漠視人格尊嚴

2019-04-01 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



黃姓男子結婚十多年來幾乎都沒工作，也沒分擔家務，妻子7年前罹患癌症，但黃不但沒體恤，還笑她「妳兼了兩份差怎麼還會不夠用？」。黃妻不堪這樣的生活，和丈夫談離婚，黃勃然大怒，當著兒子的面褪去她褲子、強制性交致受傷，甚至告訴兒子「你媽媽快死了」。士林地院判准離婚，黃須按月給付兒子1萬3500元扶養費，他上訴，高等法院駁回。

兩人的兒子已17歲，他說「如果爸媽離婚，有事情的話希望媽媽幫我決定」，高院認為兒子的權利義務由母親單獨行使才符合最佳利益。

黃妻說，結婚以來丈夫都沒在工作，都是由她打理家事，而且要兼兩份工作才能維持家計；2012年間她被診斷出癌症，沒想到丈夫竟對兒子說「妳媽媽壽命不長，快死了」。

前年5月底，夫妻倆因討論離婚而口角，黃強拖妻子進房性侵，妻子嘶喊「放手」，兒子目睹媽媽的褲子被脫掉，報警求援；母子事後逃回娘家。

妻子打離婚訴訟，丈夫則稱自己是一家企業公司的負責人，薪水也曾匯入妻子帳戶，但都被她領光光。黃上訴稱，妻子積勞成疾一說子虛烏有，他的確曾和妻子拉扯爭執，但那是一時失去理智才這樣做，屬「人之常情」，高院應廢棄一審判決。

兒子表示，家庭的開銷都是媽媽支付，從小就是媽媽接他上學，爸爸只是在家「有時掃掃地」。高院認為父母都是兒子的至親，他沒必要偏袒任一方，而從國稅局的資料來看，黃只有在2011年至2015年間有收入，也沒瞧見黃稱經營的公司有固定薪資，夫妻因經濟問題而有婚姻裂痕。