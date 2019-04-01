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影／百博集團吸金案 八年級女生是主力幹部

2019-04-01 20:38聯合報 記者張宏業╱即時報導

在臉書以投資虛擬百家樂博奕遊戲聞名的「百博集團」，誆稱只要投資1千元，保證每月獲利7百元，吸引投資人加入會員，有補習班老師拿不到錢驚覺受騙，憤而提告；調查局與大安警分局今天兵分12路搜索集團余姓總監住居所等地，帶回余男、陳姓女經理、核心幹部、領款車手共9人偵訊，依違反銀行法與詐欺罪移送台北地檢署複訊。

調查局新竹市站指出，百博吸金集團成員相當年輕，包括陳姓女經理在內的部分幹部均是8年級生，陳女儘管年紀不大，但卻是第一層核心幹部，善於利用網路行銷招攬客戶，透過包裝精美的話術騙倒一堆高知識分子，有對姊妹投資上百萬元，結果賠光10年積蓄，還有補教名師也上當，至少數百人受害。

百博集團從2017年起迄今，透過臉書及ＬＩＮＥ群組招攬客戶，宣稱該集團以投資百家樂博奕遊戲為主，只要每單位投資1千至35萬元不等金額，保證每月可獲利高達60%至70%，只要入會就能取得帳戶密碼，加碼投資越多，獲利越多。

有投資人向檢調檢舉，指一開始投資1千元，每個月都領到7百元紅利，但去年百博誆稱要擴大規模、改變新投資模式，變成單筆金額要5萬元，投資報酬率從70%降到50%，去年4月過後，投資人就一毛錢也領不到，余姓總監也不知去向。

百博集團擔心大額匯款會被銀行通報檢調，還透過幹部項投資人騙稱，銀行每天提領上限僅200萬元，所以要約在咖啡廳面交發紅利，沒留下任何憑證。

投資虛擬百家樂博奕遊戲聞名的「百博集團」，任職重要幹部都很年輕。記者張宏業／攝影
投資虛擬百家樂博奕遊戲聞名的「百博集團」，任職重要幹部都很年輕。記者張宏業／攝影
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