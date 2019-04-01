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綠營「龜山奇蹟」貪汙判20年 陳志謀：一定上訴！

2019-04-01 18:46聯合報 記者曾健祐╱即時報導

曾被蔡英文總統稱為「龜山奇蹟」的前桃園市議員陳志謀，2011年擔任龜山鄉長期間，收受建商回扣、索賄300多萬元，桃園地院今天依5個貪汙罪共判陳20年，褫奪公權7年；陳志謀強調，自己是清白的，沒有拿到一毛不法利益，卻要背負最大責任，更情緒激動說「太過分了，我一定上訴」。

檢調指出，陳志謀2011年擔任龜山鄉長期間向廠商索賄、收回達300多萬元，2012年2月21日發動搜索時，陳把裝有15萬元現金的牛皮紙袋往廁所窗外丟，結果被調查人員撿了回來抓到現行犯，同年6月檢方依貪汙罪嫌起訴他。

桃園地院審理期間，因承審法官變動、調查證據等耗時將近7年，今天依5個貪汙罪，合併判處陳志謀有期徒刑20年；其中最重1罪為共同犯藉勢藉端強募財物罪，判處10年6月，其餘4罪為對於職務上行為收受賄賂罪，各判7年4個月至8年6個月。

陳志謀並以書面表示，對於桃園地方法院今天宣判結果，我完全無法接受，並嚴正聲明「我是清白的」，本案從偵查開始就是一連串由調查員和廠商勾結的栽贓和陷害，他們一再無中生有，目的就是要將他羅織入罪。

聲明指出，這些所謂的「白手套」都是在政治立場上與我對立的人，我怎麼可能找政敵去幫我索賄，我再笨也不會請鬼拿藥，但這個簡單的道理，大家都知道，法官卻沒有看透，讓人非常遺憾。

聲明提到，我當選龜山鄉長後，有些廠商及公所人員長年以來共生賺黑錢的管道被我堵住，他們要反撲，搬走我這個阻礙，故意誣陷我；又有一些人以我的名義，在外招搖撞騙，結果出事後，為了卸責，竟配合檢調單位要辦大案、捉「大尾」的心態，也故意栽贓我。

陳志謀強調，結果我沒有收取一毛錢的不法利益，卻要背負最大的責任，這樣的結果公平嗎？合理嗎？面對這樣不公平、不合理的判決，我一定會提起上訴，平反我的冤屈，證明我沒有愧對鄉親。

陳還說，檢察官起訴的事實與理由，經過審理証明都不存在，法院竟可以如此重判，只憑証人前後不一互相矛盾的証詞，並無其他任何補強証據，自由心證太過份了。

陳志謀被依貪汙罪判刑20年，他情緒激動說自己清白，一定上訴。圖／報系資料照
陳志謀被依貪汙罪判刑20年，他情緒激動說自己清白，一定上訴。圖／報系資料照
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