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外遇夫要求「小三陪伴日」 法官認定元配有理判賠50萬

2019-04-01 18:35聯合報 記者張雅婷╱即時報導

竹科曾姓高階主管出軌，匯款3百萬元給陳姓小三買房，月給6到10萬包養費外，還要求髮妻每月挪出一個周六、日做為「陪伴小三日」被拒後，小三竟展開宣示主權行動，在曾男賓士車牌上簽名寫下「一人一國」，並畫上愛心符號。陳妻子對兩人侵害配偶權提告求償，經新竹地院審結判處這對出軌男女需連帶賠償50萬元。

判決指出，擁有碩士學歷的41歲陳姓小學女老師，2017年意外發現43歲丈夫曾男的手機LINE訊息，有則「我匯了3百萬給妳」，陳女誤會丈夫遭詐，詢問下，曾男坦承出軌包養小三。曾男向妻道歉，並自白交待與小三嘿咻次數及每月給小三6到10萬包養費，還承諾不再小三糾纏，立誓「再外遇財產全部給妻小」。

為保留夫妻顏面及讓女兒有正常家庭，陳女未提告，詎料才過了刑事告訴期（6個月）後，陳丈夫徹夜不歸。2018年大年初二，小三還發訊息向她示威，丈夫也要求容許每月一個周六、日陪伴小三，遭她拒絕。2018年5月間，正宮發現小三在丈夫的賓士車牌上簽下「宣芳1人1國」逼她「共享丈夫」，後來，丈夫就直接搬與小三同居不回家，小三還在夜半傳訊息給2女兒「你們跟爸爸已經沒有住在一起了」，宣告2人同居。

陳女表示，丈夫與小三自2017年8月開始交往、同居、相揪出遊，已侵害到她的婚姻及家庭幸福，嚴重損害她配偶的人格法益，要求2人連帶賠償80萬元。曾男卻向法官表示，與妻是媒妁之言結婚，2人常爭吵，他曾要求離婚，而妻子所提道歉、自白書，都是怕她、為息事寧人，安撫她才寫的，他沒有出軌、也沒包養她，是自己單方面愛慕對方、想追求她，怕妻子發現才亂編。

小三也表示，自己拒絕曾男追求，只喝過咖啡，偶爾傳訊關心一下，沒有同居、出遊，也沒有發生關係，更沒有任何包養費。法官調查發現，陳女提出丈夫自白、道歉信佐證，內容寫著，外遇不是因為不愛妻而是一種逃避。內容也記載2人到桃園、中壢開房間嘿咻，也有承諾再外遇財產全歸妻女。

法官認為，陳姓小三塗鴉寫上「宣芳一人一國」之文字，並畫上代表愛的愛心符號，其中的「宣」字，代表小三，而「芳」是正宮，以維持3人同行的關係，且陳姓小三手機螢幕照片有與曾男與親蜜依偎合照，證明2人有親密交往，認定元配陳女主張有理。法官認，竹科高階主管的曾男、陳女2人侵害元配的配偶權，判2人連帶賠償50萬元。

竹科1名曾姓高階主管出軌陳姓小三，除匯款3百萬元給小三買房，並月給6到10萬包養...
竹科1名曾姓高階主管出軌陳姓小三，除匯款3百萬元給小三買房，並月給6到10萬包養費外，2人還得寸進尺，要求陳姓妻子每個月挪出一個周六、日做為「陪伴小三日」。圖／資料照
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