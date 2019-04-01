蔡英文曾讚「龜山奇蹟」 桃市前議員貪汙判20年

2019-04-01 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市前議員陳志謀2011年底擔任桃園縣龜山鄉長期間，涉嫌收取包商回扣、索賄高達300多萬元，當時檢調發動搜索，陳還將整袋15萬元現金從廁所窗戶往外扔，被調查人員抓到現行犯，他矢口否認仍被依貪汙治罪起訴，全案桃園地院經近7年多審理，今依貪汙等罪嫌判20年。

而同案被訴的鄉公所監工楊永昌、許志強，轉手賄款的蔡文祺、李茂程、鄭少熙等人，各判4個月至8年不等徒刑。

陳志謀今年61歲，輔大法律系畢業，曾任鄉民代表、桃園縣議員，2009年12月當選桃園縣龜山鄉長，結束國民黨在龜山鄉執政60年，成為首位綠營在龜山的鄉長，當時為民進黨主席的蔡英文總統還稱他是「龜山執政奇蹟」。

陳志謀後於2014年當選第1屆桃園市議員，但去年選舉並未挑戰連任，改由女兒陳雅倫接棒參選市議員，陳雅倫首次出征就獲龜山區第1高票當選。

檢調2011年底接獲情資，認為陳志謀涉嫌在龜山鄉公所發包工程中，透過白手套向廠商收回扣，但陳發現金額短少懷疑白手套從中A錢，所以才決定親自收賄。

2012年2月21日，檢調監控到包商和陳約好在鄉長室見面打算抓「現行犯」，中午12點多包商才送完錢果真被逮個正著，調查員衝進陳志謀辦公室時，他用尿遁並把裝有15萬元現金的牛皮紙袋往廁所窗外丟，還是被調查人員撿了回來。

陳當時否認收賄，辯稱是包商付的尾款，但對於把錢往外丟一事卻無法解釋，遭法院羈押4個月獲200萬元交保；同年6月檢方起訴指出，陳在龜山鄉公所發包500萬公共設施修繕工程，由欽友公司得標，陳要求百分之6回扣，先收15萬元等驗收後廠商再送上15萬元。