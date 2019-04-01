盲夫離家20年與女子同住一處 妻訴請離婚獲准

2019-04-01 17:16 中央社 台北1日電



薛姓婦人控訴失明的呂姓丈夫離家與盲人重建院女同學合開按摩院，並曖昧同住20年，丈夫後來不給家用，妻訴請離婚、求償及分配剩餘財產。二審今天判准離婚，夫須賠逾424萬元。

依據二審台灣高等法院公布的判決書，薛婦主張，呂男婚前因酒後駕車致車禍失明，她不離不棄，仍與呂男於民國81年間結婚，還生下2名子女。但呂男在85年初起離家，與盲人重建院的鄒姓女同學曖昧並同住；87年間呂男獲車禍理賠新台幣250萬元，做為頭期款，買下新北巿一處房屋與鄒女合開按摩院，繼續同住至今約20年。

薛婦說，因公婆要求留在夫家幫忙看守中藥店，她每天中午煮飯送餐到按摩院給呂男及鄒女食用，婆婆每月給她2萬元，她拿來繳按摩院的房貸，98年房貸繳完，婆婆改為只給她1萬元，使她不得不利用早上時間去早餐店兼職。

後來呂男同意在別處按摩院的月薪2萬5000元，匯給她做為家用，但是呂男在104年3月間突然停止給家用，婆婆也同時停止給1萬元；她為出外工作謀生，不再繼續看守中藥店及煮午餐。請求判准離婚、分配夫妻剩餘財產差額，以及呂男須賠精神慰撫金。

呂男則表示，他和鄒女合夥經營按摩院，各睡各的房間，沒有睡在一起，妻子誤會了；停止給家用是因為當時妻子說要搬來按摩院同住，他拒絕，兩人吵架時，妻子說要出去工作，他才會停止給錢。

二審審酌兩方分居近20年，無夫妻親密關係，婚姻已達難以維持的程度，呂男拒絕同居，又未曾了解妻子獨住婆家的感受，為可歸責者，判准離婚。

二審指出，薛婦獨守夫家20年，所受精神痛苦，且除在中藥店工作及早餐店賺取微薄家用，幾無任何積蓄，呂男應賠償精神慰撫金50萬元；分配夫妻剩餘財產差額部分，判呂男應給374萬餘元，全案還可上訴。