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百博集團涉吸金 警調大搜索

2019-04-01 16:17聯合報 記者張宏業╱即時報導

號稱投資海外虛擬博奕事業「百博」公司，誆稱只要投資1000元，每個月可有70%報酬率，不少投資人信以為真，投資後才發現被騙，受害人數恐上千人。

台北地檢署今天指揮調查局新竹站，北市大安警分局搜索12處地點，約談余姓總監等9人到案，晚間將依違反銀行法送辦。

據調查，投資人起初每個月都有領到紅利，嘗到甜頭後，百博集團今年換了投資方式，投資金額最低5萬元起跳，報酬率調降成50%。

會員開始突然一毛錢也領不到，才驚覺上當受騙，會員憤而報案提告，初步估計至少上千受害、詐騙金額超過千萬元。

百博集團涉吸金檢警調大搜索。圖/資料照片
百博集團涉吸金檢警調大搜索。圖/資料照片
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