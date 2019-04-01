百博集團涉吸金 警調大搜索

2019-04-01 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



號稱投資海外虛擬博奕事業「百博」公司，誆稱只要投資1000元，每個月可有70%報酬率，不少投資人信以為真，投資後才發現被騙，受害人數恐上千人。

台北地檢署今天指揮調查局新竹站，北市大安警分局搜索12處地點，約談余姓總監等9人到案，晚間將依違反銀行法送辦。

據調查，投資人起初每個月都有領到紅利，嘗到甜頭後，百博集團今年換了投資方式，投資金額最低5萬元起跳，報酬率調降成50%。