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華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

肇事者與被害人過失責任各半，肇事者還要賠877萬

2019-04-01 15:13聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

林姓裝潢工前年底，駕車在台中市南屯區違規左轉，撞上闖紅燈的陳姓機車騎士，致陳男頭部重創，無法自理生活，一審依過失重傷害罪將林判刑6月，得易科罰金；陳請求損害賠償，法官認定林賠償1755萬餘元，但雙方過失責任各百分之五十，因此判決林應賠償陳877萬餘元。

判決書指出，林男於106年11月28日上午路，駕駛轎車沿中市南屯區向上路5段由精科路往精科五路方向行駛，行至設有燈光號誌及左轉車道之向上路5段與精科五路交岔路口，欲左轉精科五路時，疏未注意，於向上路5段號誌尚未轉換為左轉箭頭綠燈，即逕由直行車道駛越在左轉車道左轉之半聯結車進入該交岔路口。

適陳男騎重型機車沿向上路5段慢車道由五權西路3段往精科路方向，行駛至該交岔路口，貿然闖越紅燈直行，兩車因而在交岔路口碰撞，致陳男人車倒地，受有嚴重頭部創傷、顱骨及顱底骨折、顏面骨骨折，造成外傷性腦傷併平衡障礙及右側肢體無力，無法自理生活。

台中市車輛行車事故鑑定委員會，鑑定結果「陳男駕駛普通重型機車，行至設有行車管制交岔路口，違反號誌管制闖紅燈進入路口，與林男駕駛自用小客車，行經設有行車管制號誌交岔路口，左轉彎未依序行駛左轉車道錯行直行車道進入路口，違反號誌管制於直行箭頭綠燈時相紅燈時段左轉彎，兩車同為肇事原因」。

台中地院依過失重傷害罪，將林男判刑6月，得易科罰金；被害人陳男也請求損害賠償，法官經核算金額為勞動能力減損857萬餘元、醫藥費用53萬餘元、看護費7萬5000元、診療相關費用1萬8600元、未來看護費714萬餘元、慰撫金120萬元，共計1755萬餘元。

不過，陳、林各應負過失責任百分之五十，因此判決林男賠償陳男877萬6582元。

林姓裝潢工前年底，駕車在台中市南屯區違規左轉，撞上闖紅燈的陳姓機車騎士，致陳男頭...
林姓裝潢工前年底，駕車在台中市南屯區違規左轉，撞上闖紅燈的陳姓機車騎士，致陳男頭部重創，無法自理生活，一審依過失重傷害罪將林判刑6月，得易科罰金；陳請求損害賠償，法官認定林賠償1755萬餘元，但雙方過失責任各百分之五十，因此判決林應賠償陳877萬餘元。 圖／本報資料照
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