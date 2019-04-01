徵信社職災怠速中毒身亡 判賠跟監員工百萬元

2019-04-01 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



嘉義縣新港鄉前年4月發生兩名徵信社員工離奇陳屍車內，事後驗屍確認怠速開空調導致一氧化碳中毒亡，其中吳姓死者的兒子提告指出公司要求父親密集出勤、長時間待車上守候造成壓力大，求償571萬多元，高雄地院審理認為，無法證明徵信社害過勞，但本件仍屬職災，扣掉保險理賠100萬，徵信社應再付3萬5000元，可上訴。

全案發生在2017年4月26日，徵信社吳姓、王姓男員工開車到嘉縣新港藝術高中附近，執行公司指派蒐證跟監工作，不過當天晚間7點半，民眾發現發動的車子遲遲未開走，覺得有異報案，但警方趕抵時車內兩人已無生命跡象，法醫解剖後判定，因長時間待在怠速汽車內造成一氧化碳中毒。

吳姓死者的兒子提告主張，徵信社要求父親密集連續出勤，待在車內長時間等候，工作超時且不固定，造成過勞，且要求要拍到關鍵畫面，父親身心壓力大，導致疲累而沒察覺車內乎不到氧氣死亡。

吳的兒子認為徵信社應賠償父親喪葬費、扶養費及慰撫金405萬多元，另加上遭遇職災的死亡補償金165萬多元，合計571萬2739元。

徵信社辯稱，吳姓男子進公司不到1個月，案發前1天還休半天假，且當天上午8點30分上班，待命到下午2時才準備行動，在此之前多在辦公室休息，並沒過勞情形；徵信社也指，車輛怠速造成一氧化碳中毒新聞事件層出不窮，吳姓員工開車前若有檢查引擎是否正常，並避免長期滯留在怠速車內，應能避免憾事，吳在案發前還疑似換裝有瑕疵的怠速馬達，都無法證明這件意外與過勞有因果關係。

徵信社不爭執負有死亡補償金及喪葬補償共103萬5000元，不過家屬已領到身故保險金100萬元，應扣除後，公司賠3萬5000元。