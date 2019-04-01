按摩女送客說「擱再來」 男客被控強制性交判無罪

2019-04-01 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



陳姓男子在時尚會館性侵女師傅，被控強制性交。法官審理，陳承認與女師傅性交，稱有經過同意，女師傅說，陳一進包廂就性侵，監視器卻顯示2人在密室共處1個多小時，女師傅送客時，還請陳下次來再找她，皆與常情有違，台北地院今天判陳無罪。可上訴。

台北地檢署起訴，60歲的陳姓男子2017年12月2日下午6時前往台北市某時尚會館消費，由被害女師傅提供按摩服務，陳先要求女師傅口交遭拒，拿出2000元要求女師傅提供生殖器磨蹭生殖器服務，卻趁女師傅將褲襪、內褲脫下，強制性交得逞。

法院開庭，陳說，當天用台語詢問「妹妹給弟弟路幾下」，並比手勢示意，女師傅同意且收錢，消費結束後，還陪他去櫃台結帳，報了自己的編號是「125」，稱下次來消費時要指定125號服務。

法官勾稽女師傅警詢、偵查、審理的證述，她就案發時所穿著的內褲、褲襪是何人所脫、被性侵的手法及過程、性侵時雙方所處的相對位置與姿勢，相互矛盾，證詞有重大瑕疵。

法官傳喚會館高姓女出納、楊姓女經理出庭，她們都證稱，沒有目睹女師傅案發後有驚恐、害怕、難過的情緒反應，而且，女師傅後來繼續接客到晚上12點，與常情違背。