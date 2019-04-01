轉彎不慎害婦命喪輪底 法官判過失駕駛1年徒刑

2019-04-01 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市劉姓男子去年12月1日晚間開車沿東岸商場行駛，正當準備從愛一路右轉仁一路時，不小心撞上行人；行人被撞擊後慘捲入車底，沿路拖行數十公尺，直到準備排隊進入停車場時，被後方車輛告知才察覺。路人合力抬車救人，黃姓行人救出後緊急送醫，卻仍因胸腔、顱內出血，多重器官創傷性損傷，不治身亡。基隆地方法院審結，依過失致死罪判處劉姓駕駛有期徒刑1年。

檢警調查，事發時陰雨綿綿、天色昏暗，劉姓駕駛通過愛一、仁一交叉路口時，疏於注意黃姓行人正穿越仁一路，肇事後還一路拖行，導致行人到院前無呼吸心跳，傷重不治。基隆地檢署認定劉姓駕駛明顯未注意車前狀況、也未禮讓行人穿越道上的行人，依過失致死罪嫌起訴肇事劉男。

檢察官勘驗監視器畫面可見，黃姓行人從愛一路、經由文化中心行經人行穿越道，打算穿越仁一路，沒想到快到對向時，突然面臨兩輛汽車接連要轉彎，第一輛小客車右轉後，仍可見黃姓行人困在車陣內，但等第二輛車通過後，就沒看到行人，疑似被撞上。隨後，後車緊接著前車直行，車速未有加快跡象。

基隆地方法院審理指出，雖事發時可能受雨天影響視線，但肇事車右轉理應仍能注意到行人正穿越馬路，但劉姓駕駛卻疏於注意，導致撞擊黃姓行人，犯過失致死罪，但審酌案發後，劉姓駕駛停留案發現場等待警方到場，並坦承肇事，合乎自首要件，得減輕其刑。

案經基隆地方法院審結，指出劉姓駕駛貿然過失造成被害人死亡，被害家屬傷痛難以抹平；雖劉姓駕駛坦承肇事，但被害家屬指稱，肇事者未曾關心過死者後事，也未前往告別式致歉，更沒有和解的誠意，因賠償金額歧義甚大，至今尚未與被害家屬達成和解共識。