親子聚餐成最後晚餐 老翁返家遭水泥車倒車輾斃

2019-04-01 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市賴姓老翁前天晚間8時許，騎車行經豐原區鎌村路巷內，遇到一輛混凝土車倒車，疑因混凝土車鍾姓駕駛倒車未注意車後狀況，直接輾斃行經該處的賴，賴的女兒獲報後趕赴現場，看到賴已蓋上白布，痛哭「剛剛才吃完飯，怎麼發生的？」全案昨報請檢察官相驗，確認死因為車禍致頭顱破裂致死，全案依業務過失致死罪送辦，檢方訊問後請回。

台中市豐原警分局交通分隊調查，鍾姓男子（57歲）前天晚間8時許駕駛混凝土車，沿著鎌村路107巷160弄倒車行駛，與騎車行經該處的賴姓男子（77歲）發生碰撞，賴的頭部遭混凝土車的左後輪輾過，當場死亡，賴女兒獲報趕往現場，發現賴已蓋上白布，痛哭失聲，直說「爸爸才剛騎車離開沒多久」。

肇事的鍾姓男子辯稱，倒車時都有看後照鏡，沒有看到賴的機車行經該處，知道發生碰撞後下車察看，才看到賴已被混凝土車的車輪輾過；鍾經警方酒測，酒精濃度為零。

賴女兒表示，當天晚上父親到豐原區找她聚餐，吃完後後爸爸要騎車返回潭子區的住家，爸爸才離開家裡沒多久，就接到警方電話，趕往現場時，已發現與父親天人永隔。

全案昨報請檢察官相驗，確認死因為頭顱破裂致死，詳細的案發原因有待後續調查釐清，全案依業務過失致死罪偵辦，檢方昨訊問鍾後，因鍾承認涉案，訊後請回，無強制處分。