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親子聚餐成最後晚餐 老翁返家遭水泥車倒車輾斃

2019-04-01 11:02聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市賴姓老翁前天晚間8時許，騎車行經豐原區鎌村路巷內，遇到一輛混凝土車倒車，疑因混凝土車鍾姓駕駛倒車未注意車後狀況，直接輾斃行經該處的賴，賴的女兒獲報後趕赴現場，看到賴已蓋上白布，痛哭「剛剛才吃完飯，怎麼發生的？」全案昨報請檢察官相驗，確認死因為車禍致頭顱破裂致死，全案依業務過失致死罪送辦，檢方訊問後請回。

台中市豐原警分局交通分隊調查，鍾姓男子（57歲）前天晚間8時許駕駛混凝土車，沿著鎌村路107巷160弄倒車行駛，與騎車行經該處的賴姓男子（77歲）發生碰撞，賴的頭部遭混凝土車的左後輪輾過，當場死亡，賴女兒獲報趕往現場，發現賴已蓋上白布，痛哭失聲，直說「爸爸才剛騎車離開沒多久」。

肇事的鍾姓男子辯稱，倒車時都有看後照鏡，沒有看到賴的機車行經該處，知道發生碰撞後下車察看，才看到賴已被混凝土車的車輪輾過；鍾經警方酒測，酒精濃度為零。

賴女兒表示，當天晚上父親到豐原區找她聚餐，吃完後後爸爸要騎車返回潭子區的住家，爸爸才離開家裡沒多久，就接到警方電話，趕往現場時，已發現與父親天人永隔。

全案昨報請檢察官相驗，確認死因為頭顱破裂致死，詳細的案發原因有待後續調查釐清，全案依業務過失致死罪偵辦，檢方昨訊問鍾後，因鍾承認涉案，訊後請回，無強制處分。

豐原警分局表示，近日將邀集道路相關主管機關至現場會勘，針對交通工程設施研議有無須改善之處，另外也將宣導民眾遠離大型車周邊視覺死角，增加防禦駕駛等觀念，並強化交通法規及路權觀念宣導，以維護交通秩序及用路人權益與安全。

台中市豐原區鎌村路巷前晚發生一起死亡車禍，賴姓老翁遭倒車不慎的混凝土車輾斃，全案...
台中市豐原區鎌村路巷前晚發生一起死亡車禍，賴姓老翁遭倒車不慎的混凝土車輾斃，全案依業務過失致死罪偵辦。記者陳宏睿／翻攝
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台中市豐原區鎌村路巷前晚發生一起死亡車禍，賴姓老翁遭倒車不慎的混凝土車輾斃，車輪...
台中市豐原區鎌村路巷前晚發生一起死亡車禍，賴姓老翁遭倒車不慎的混凝土車輾斃，車輪上可見清楚血跡。記者陳宏睿／翻攝
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台中市豐原區鎌村路巷前晚發生一起死亡車禍，賴姓老翁遭倒車不慎的混凝土車輾斃，賴的...
台中市豐原區鎌村路巷前晚發生一起死亡車禍，賴姓老翁遭倒車不慎的混凝土車輾斃，賴的機車倒在路旁。記者陳宏睿／翻攝
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檢察官台中市車禍
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