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桌球教練「像爸爸」卻指侵她崩潰 狎4女童判7年

2019-04-01 11:00聯合報 記者王宏舜╱即時報導

一名在雲林縣國中、小輔導學生的桌球教練，利用訓練機會，從2016年起，帶著女學生到汽車旅館猥褻，還說「教妳們按摩胸部」。有5名女學生曾被帶至汽車旅館，其中1名女學生是「陪姊姊」去找教練，幸未遭侵犯。雲林地院依對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪判教練5年徒刑，二、三審則認定他的手指有進入女學生陰道，改判刑7年定讞。

這名教練(58歲)是學校工友兼桌球教練，已離婚，子女都已成年。受害最深的女學生表示，對教練的行為非常厭惡，但她偵審時又說「教練以前對我很好」，希望不要判太重。

教練多次訓練國中、國小的桌球隊學生，成績不俗。2016年5至8月，他藉口試穿球衣、收隊員作乾女兒，帶著11至13歲的女學生到斗六的一家汽車旅館「按摩胸部」，還乘機舌吻、揉胸；女學生們畏懼教練的權勢不敢反抗。

教練的行徑大膽，赴約的女學生有的恰巧幼妹也跟來，有時則一次喚2名女學生參加，他仍伸祿山之爪。當時受害的4個女童中，有3人讀國中，另1人則國小畢業。一名女學生將遭侵犯的過程寫進作業簿，這才東窗事發。

案件爆發之初，教練狡辯只是帶女學生到汽車旅館聊天，討論要收她們當「乾女兒」，沒有猥褻；直到檢方起訴，案子進了法院，他才認罪。

雲院審理時，教練究竟有沒有把手指伸進女學生下體，影響到所犯法條、量刑輕重，院方認為指控的女學生「並沒有提到她有覺得痛」也沒有抵抗、求救，認定沒有強制性交，判黃5年徒刑。此判決一出，引發議論，質疑「法官好嚴格，被害人處女膜又不一定會破」。

檢方上訴，高等法院台南分院認為處女膜是否完整與遭性侵沒有必然關係，遭指侵的女學生原本認為黃就如同父親般慈愛，但聽到他否認犯行時，當庭哭泣不已，若非她親身經歷不堪，情緒也不會這樣難平復，認定指侵一節非杜撰。

二審認為，被告身為桌球教練，卻濫用權勢，辜負學生對他的信任，二審認定教練伸入其中一名女童內褲撫摸下體時，手指已侵入陰道口，符合刑法「性交」定義，多判他2年徒刑。最高法院維持二審見解，這名教練應執行7年徒刑定讞。

雲林一名桌球教練以聊天、收當乾女兒名義，約女童到摩鐵，4名女童遭猥褻，其中1人還...
雲林一名桌球教練以聊天、收當乾女兒名義，約女童到摩鐵，4名女童遭猥褻，其中1人還遭指侵。高院台南分院依對於未滿十四歲之女子為性交行為等罪判黃7年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。示意圖和本新聞無關／聯合報系資料照片
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