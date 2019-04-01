弱勢家庭債務滾利難償債 法扶助解套

2019-04-01 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



債務人的債務多半是因銀行或是借款的融資公司利息高，導致債務越滾越大，法律扶助基金會新竹分會長陳恩民表示，欠債不要拖，透過法扶律師協助向法院聲請清債，高達七成以上都會成功，甚至債務剩到原來的一成。

陳恩民說，公益團體社工人員為弱勢家庭孩子解決課業問題，深入了解，發現多數家庭都因為經濟出問題，家長卻無力償還，有的僅能償還部分的最低應繳費用，導致複利滾習債務越來越大，惡性循環，而經濟不佳，甚至衍伸家暴、兒虐等問題。

「每一個案件，背後都有故事」，陳恩民說，多數人總認為卡債是因過度、或奢侈消費而致，但多數經濟困頓家庭是為支出生活開銷、或有親人生病，情急之下向銀行借錢生活。有單親撫養三小孩，靠打零工日不敷出，也有中年失業男子為養一家人，支出全用信用卡，帳單來卻無力償還。

法扶在各地舉辦債務人說明會，鼓勵債務人走出來，並勇敢面對債務。根據法扶基金會在民國106年年報，其中消費者債務清理條例案件，佔民事扶助的第一名，共有6328件，成功聲請清債高達七成以上。