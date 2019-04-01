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綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

父沉溺聲色欠債差點害子坐牢 兒女聲請免養法院判准

2019-04-01 08:26聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市李姓男子和妻子結婚後，終日流連酒家、理容院聲色場所，長時間其他女子交往或同居；李和妻子離婚後，李自稱到大陸發展事業有聲有色，提議兒子趁年輕隨他到大陸，擅自以兒子名義申辦支票使用，留下大筆債務，害得兒子差點坐牢；李子女向台南地院聲請免除扶養義務，法官判准，仍可抗告。

李兒女主張，父母婚後不久，父親入伍3年，父親退伍後，以北部較有發展機會，偕同妻女至北部從事鋁門窗業務；李兒子出生後不久，李父終日流連酒家、理容院等聲色場所，長時間在外與其他女子交往或同居，李母忍氣吞聲，1987年兩人離婚。李子女自出生至成年，由母親獨自扶養照顧。

李和妻子離婚後，也和子女幾無聯絡，直至2003年間始有聯繫。李父自稱至大陸地區發展數年，事業頗有規模，提議兒子趁年輕隨他至大陸，李子和母親不疑有他，將證件交給李父辦理台胞證。

不料李父利用此機會，擅自使用兒子身分證辦理銀行開戶，申請支票使用，留下大筆票據債務即閃避不理，遭退票債權人誤以為父子共同詐騙，對李子提告，險生牢獄之災，透過母親證明清白，才免於難。

李子主張，今年1月社工人員聯絡他希望他照顧父親，他實無法接受。他月薪僅3萬元，還須扶養母親及年邁臥床外祖母，無資力給予父親任何費用。

法官根據李母書信，認為李父對於家庭疏於照顧，未分擔養育責任，李母獨立撫養子女至成年，字字血淚及辛酸，值得同情，李子女請求對李父免除對扶養義務，為有理由，應予准許。

台南市李姓男子婚後，終日流連聲色場所，李和妻子離婚後，擅自以兒子名義申辦支票使用...
台南市李姓男子婚後，終日流連聲色場所，李和妻子離婚後，擅自以兒子名義申辦支票使用，留下大筆債務，害得兒子差點坐牢；李的子女向法院聲請免除扶養義務，台南地院法官判准，仍可抗告。圖為台南地院外觀。圖/本報資料照片
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離婚債務結婚

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