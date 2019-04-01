毒奶粉壓垮父親麵包店 青年背債十年清債獲准展笑顏

十年前，「小立」的父親用他名義貸款，想搶救受毒奶粉事件生意跌至谷底的麵包店，但不僅沒救成還欠債，導致店面及住處都被拍賣；他禁不住龐大債務壓力，一年前透過法律扶助基金會向法院聲請消債。新竹地方法院近日裁准他用六年分期償債，就可一筆勾銷債務，讓他展笑顏「終於不用再躲躲藏藏了！」

「小立」父親當年為搶救麵包店生意，不但向民間及四家銀行共借款百萬，原本借款兩百餘萬元，因銀行複利計息清還，累積達450萬元。他打零工照顧父母及弟弟，靠著每日一千餘元的工資，根本不足以支付基本開銷。

十年來，「小立」一家人縮衣節食，生活上最主要的開銷是生活用品，消費不過數千元，娛樂花費也很少，由於生活拮据，他再用刷信用卡支付購買生活用品，或用現金卡借錢繳還信用卡的債務，以致惡性循環、以債養債，債務累計他連想不敢想。

為了躲債，五年前，「小立」連夜搬家，北上新竹。為省房租，他在偏僻處以七千餘元租房，由於負債，也不敢談戀愛，日日找地方打零工，但往往一發薪就被扣住，每月只剩一萬四千餘元可生活，加上得清還債務，百萬的複利計息狀況下，要清償遙遙無期。

新竹法律扶助基金會長陳恩民表示，「小立」因長期下來還不完的錢利滾利，再加上信用卡手續費等，債務越滾越大，透過向法扶基金會求救，請卡債律師協助止血，緩解眼前經濟狀況。