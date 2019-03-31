熱戀性愛照慘變勒索籌碼 前男友嗆公布討百萬被判刑

2019-03-31 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄宮姓男子與前女友交往時拍下千張性愛影片及照片，分手後去年10月間，他竟涉傳訊恐嚇要她付100萬元贖回影像，否則散布網路「讓妳爸知道他的好女兒真面目」，女方急忙報案。高雄地院審理後，依犯恐嚇取財未遂罪，處6月徒刑，易科罰金18萬元，且宣告存有性愛影像的硬碟皆沒收。可上訴。

判決指出，宮姓男子2016年與前女友交往時，女方同意拍下親密行為的影像留念，但分手後他疑似不滿，2018年10月28日到30日，多次傳簡訊要求匯100萬元到他戶頭，否則上網公布畫面，或把存檔的硬碟交給朋友，前女友趕緊報案，警方也立即前往他家搜索，在外流之前，查扣宮的個人電腦、硬碟1顆及外接硬碟3顆等證物。

檢警當時發現，宮姓男子存在硬碟檔案，包括1501張性愛照、影片則有46段。

宮偵訊時原本不認罪，審理時才改口承認犯行，法官認為宮僅因與前女友感情糾紛，心生歹念，用以前拍下的性愛畫面當籌碼，要脅索取高額錢財、否則將影像公諸於世，幸好最後沒造成損害，但也使宮的前女友心生恐懼、尊嚴受到踐踏，考量宮雖無前科，但前女友委由代理人出庭表示不願原諒，判處6月徒刑。