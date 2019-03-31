「車手頭」收詐款抽成爽賺60萬 重判9年

2019-03-31 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄李姓男子涉嫌當詐騙集團的「車手頭」，由其他集團成員以假檢察官的名義，要求代管帳戶存款來詐騙，車手與被害人面交得手款項後，再彙整交給李。高雄地院認定李是共犯，造成3人受害，依利用公務員名義詐欺取財罪重判9年徒刑，且至少從中獲取3%報酬60萬多元，宣告依法沒收，可上訴。

判決指出，李姓男子2016年1月起與其他成員陸續加入綽號「老爸」的詐騙集團，由詐騙集團成員打電話冒用檢察官、警察等名義，佯稱身分證件遭冒用涉案，或因辦案需要，要被害人提交帳戶內款項來保管云云，導致王姓等3人上當，將錢分次提領出來後，詐團指派康姓等4名車手，持「臺北地檢署監管科收據」等偽造公文書傳真去和被害人面交。

當車手得手詐騙款項後，都交給謝姓男子彙整，謝再將錢拿給李姓男子，李就會當場款項其中7%分給車手們當作報酬。

3名被害人紛紛報警提告，檢警深入追查破獲詐騙集團，並循線逮捕車手及李姓男子，但李辯稱，他只認識謝姓男子，其他被控是車手的嫌疑人都不認識，也沒叫人去詐騙。

合議庭審理時，謝姓男子證稱收集車手們的款項，會在汽車旅館或停車場沒有監視器的地方，交款給李姓男子，李確認金額無誤，才會核撥薪資給各個車手，加上其他車手也指知道李是「車手頭」，合議庭便採信證詞。