從早到深夜迷途 高雄警助失智7旬婦回家

2019-03-31 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高齡70多歲的吳姓婦人，家住高雄市仁武區，一早騎乘家人機車出門，竟然忘記回家的路，在高雄市區「迷航」了十多小時，幸好有熱心民眾報案，由細心員警獲報後以車牌搜尋資料，通知吳婦兒子，順利協助接送回家。

新興警分局中正三路派出所員警林思宇、邱梓丞，昨天凌晨1時許接獲民眾報案，稱一名婦人牽著機車停在八德、仁愛路口，似乎體力不支坐臥在路旁。

員警到場了解後發現吳婦疑似失智，員警多次詢問，吳只知道自己姓名，家中住址、電話、何時出門及出門目的等資料一概不知，由於吳身無分文且體力透支，員警先將婦人帶回所內休息。

吳婦向員警說自己騎著機車到這個地方，因機車沒油，只好牽著機車一路往前走，直到自己體力不支才停下休息，員警進一步詢問，婦人只說不知道為何要來到此地、要做什麼事、找什麼人？

瞭解後員警立刻透過警用系統搜尋機車車牌，並查到車籍資料是在仁武區，隨即請當地派出所員警協助連絡到婦人的兒子。