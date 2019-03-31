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共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

婦生第4胎偷給人 少年隊上門丈夫搞不清楚

2019-03-31 21:33聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄彭姓婦人9年前背著家人生下第四胎，因家境不佳，在醫院涉嫌將襁褓中男嬰交給身分不明的婦人，直到高市警局少年隊接獲未入學通報查獲，彭婦及丈夫潘姓男子遭依遺棄罪起訴。一審判彭婦有罪，不過上訴後，高雄高分院認為她當時產後就表明有出養意願，不能證明故意遺棄，改判無罪，可上訴。

起訴指出，彭婦與丈夫潘姓男子，竟在2010年2月將剛出生的男嬰交給不明人士帶走，未負起養育及保護的義務。

一審時彭姓婦人供稱，發現懷孕後，因為已養3個小孩，經濟能力無法再多照顧1個，丈夫也沒錢解決不想告訴他，那時丈夫都在外地工作，連生產當天，是由13歲小女兒陪她去醫院、拜託17歲大兒子照顧小兒子，她產後就先聯繫社會局等相關單位詢問可否「出養」，但沒有消息；她產後1個多月，在醫院停車場把男嬰交給張小姐，不敢跟丈夫提此事。

潘姓丈夫則說，當時經濟不好都在外面工作，不知道妻子有懷孕，當初少年隊找上門還不搞不清楚有這小孩。一審認為，彭婦將男嬰交給疑似身分不明的人，事後根本聯繫不上對方，兒子至今下落不明，依犯遺棄罪判7月徒刑，至於潘確實不知妻子懷孕生子一事，判無罪。

全案上訴後，彭婦稱因為當時還被通緝、當時3個小孩中最小的還很小，請求社工但都無法幫助她，後來是交給她的友人照顧；二審合議庭認為，彭婦曾提供對方身分疑為張姓或陳姓婦人，警方循線找尋卻仍沒發現男嬰下落，不過都不能以此證明彭婦是故意遺棄兒子，撤銷改判無罪；潘姓丈夫維持無罪。

高雄彭姓婦人生下第四胎後偷給人，結果下落不明，夫妻都遭起訴，不過高雄高分院認為無...
高雄彭姓婦人生下第四胎後偷給人，結果下落不明，夫妻都遭起訴，不過高雄高分院認為無法證明故意遺棄，二審夫妻都無罪。圖／報系資料照
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