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台東鹿野休旅車衝進民宅 2重傷5輕傷

酒後到網咖聽到前座咳嗽 男竟揮斧嗆：你對我有意見

2019-03-31 17:04聯合報 記者袁志豪╱即時報導

蔡姓工人酒後去網咖消費，竟認為前座張姓男子咳嗽是針對他，當場拿出斧頭嗆聲：「你對我有意見？」旁觀的客人也同樣被嗆，蔡還去拍打隔壁咖啡館玻璃門，揮斧喊叫，之後才被警方逮捕；偵訊時，蔡辯稱由於工作需要才帶斧在身，新北地院依恐嚇公眾罪判處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

42歲蔡姓男子2015年8月曾在家中竊取父親信用卡，5小時內連刷3筆，包括加油、買2支手機，共盜刷4萬4千餘元，過去已被新北地院依竊盜罪、偽造文書等罪判刑5月、拘役60天，共可易科罰金21萬元確定。

判決指出，今年1月26日晚間11時許，蔡酒後前往新北市新莊區和興街一家網咖上網，由於前座的張姓男子咳嗽，蔡竟亮出斧頭走向張怒嗆：「你對我有意見？」更在店內大聲咆哮，二樓的客人聞聲下樓查看，蔡又揮斧嗆聲：「你對我有意見喔？」

蔡之後走到鄰近的咖啡館，拍打玻璃門，不斷揮斧喊叫，警方獲報趕往將蔡逮捕；偵訊時，蔡辯稱斧頭是上班需要的工具，才會隨身攜帶，並沒有恐嚇之意。新北地檢署認為蔡的行為已造成民眾恐慌及危險，依恐嚇公眾罪嫌起訴。

新北地院認為蔡個人情緒不佳，竟藉酒意在網咖、咖啡店等公共場所，揮斧咆哮，已危害社會治安，雖過往也有盜刷父親信用卡的偽造文書罪前科，已屬累犯，但基於兩案性質、危害不同，認為無須加重其刑，依恐嚇公眾罪判處3月，可易科罰金。

蔡姓工人酒後去網咖消費，竟認為前座張姓男子咳嗽是針對他，當場拿出斧頭嗆聲：「你對...
蔡姓工人酒後去網咖消費，竟認為前座張姓男子咳嗽是針對他，當場拿出斧頭嗆聲：「你對我有意見？」記者袁志豪／翻攝
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蔡姓工人酒後去網咖消費，竟認為前座張姓男子咳嗽是針對他，當場拿出斧頭嗆聲：「你對...
蔡姓工人酒後去網咖消費，竟認為前座張姓男子咳嗽是針對他，當場拿出斧頭嗆聲：「你對我有意見？」記者袁志豪／翻攝
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