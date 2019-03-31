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日職／王柏融敲單場第2安 首分打點進帳

先生有小三搞分居 妻子訴請離婚法官判准

2019-03-31 15:20聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市男子阿明（化名）和阿芳在果菜市場經營攤位，夫妻懷疑對方另有異性交往，兩人15年前分居後，阿明和新歡共巢愛巢； 阿芳訴請離婚一審法院判准，阿明不服提起上訴，台南高分院法官認為，兩人互相切斷溝通管道，雙方應負相同過失責任，本月駁回上訴，維持一審判決。

阿芳主張，她和先生阿明1983年間結婚迄今36年，育有二子都已成年。阿明2004年間，拋下她與二子，和他在外交往的女子共同生活，兩人因此分居，依民法第1052條第2項規定，請求離婚。

阿明則以他每日在果菜市場拼命賺錢，但阿芳生活不尋常，常於晚上出門，他曾僱請徵信社，拍攝到阿芳和異性擁吻鏡頭，關係變成緊張，2004年間某日他返家，門鎖竟遭換新，他無從入門曾在鄰近公園，睡在貨車上約半年後購買房子，由女性友人照顧生活。

雖然兩人分居多年，阿明表示阿芳及兩位兒子學費及生活費等，都由他供應，經常一同和妻子及兒子在外用餐；過年過節，阿明也都有回到阿芳娘家探視阿芳父母，兩造間婚姻尚未達重大破綻應准離婚地步。

法官審理後認為，兩人分居已近15年，雙方間互信、互諒、互愛情感基礎顯已不存在，阿明自承和女性友人同居，阿芳完全不能感受到阿明作為人夫應有關心體貼與扶持，阿明對二名小孩而言，屬多年常時缺席父親。即便過年過節時偶而與阿芳、小孩共同外出用餐，所盡人父責任僅屬棉薄之力，較一般正常家庭，嚴重不足，阿明侈言有維繫家庭婚姻行為，和事實有差距，並不足採。

台南市男子阿明（化名）和阿芳在果菜市場經營攤位，兩人自15年前分居後阿明另結新歡...
台南市男子阿明（化名）和阿芳在果菜市場經營攤位，兩人自15年前分居後阿明另結新歡共巢愛巢； 阿芳訴請離婚一審法院判准，阿明不服提起上訴，台南高分院法官今年3月駁回上訴，維持一審判決。圖為台南高分院外觀。圖/本報資料照片
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離婚婚姻結婚

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